Kubová přidala na plavecké ISL další třetí místo na znakařské stovce

Kubovou zdolaly jen vítězná Kanaďanka Kylie Masseová a Emily Seebohmová z Austrálie. „Jen pětkrát jsem plavala pod 57 sekund, takže čas je moc prima i s ohledem na to, že jsme závodili ráno. O to je to kvalitnější výkon,“ uvedla česká znakařka v tiskové zprávě. Na stupně vítězů vystoupila v ISL už čtyřikrát.

Kubová dostala neobvykle šanci i na trati 50 metrů motýlek, na níž skončila osmá. Japonskému týmu pomohla v konečném pořadí utkání ke druhému místu, které Frog Kings uhájili před domácím Ironem.

Další Češka v ISL Anika Apostalonová absolvovala rovněž dva individuální starty, v předchozích duelech přitom startovala výhradně ve štafetách. Na kraulové stovce byla v čase 53,09 pátá, ve vyřazovacím závodě na 50 metrů volný způsob vypadla v prvním kole.

S Torontem obsadila poslední čtvrté místo, zvítězil výběr Energy Standard. Liga bude pokračovat o víkendu semifinálovými závody.