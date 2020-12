Plavci stráví hlavní fáze přípravy v olympijském roce v Turecku

„V Beleku jsou skvělé podmínky. Na přelomu února a března bychom tam chtěli odletět na objemový přípravný kemp, potom už jsou jen dva měsíce příprav do evropského šampionátu (10.-23. května),“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér.

Do zahraničí směřuje přípravu s ohledem na nejistou situaci s otvíráním bazénů v České republice při pokračující pandemii koronaviru.

„Po mistrovství Evropy by měli reprezentanti, s nimiž se již bude počítat do Tokia nebo budou velmi těsně za limitem, odletět opět do Beleku, kde bude, jak doufám, pekelné vedro. Bude to pro nás v podstatě první část tepelné aklimatizace na Tokio, kdy si vyzkoušíme, co to se sportovci udělá,“ vysvětlil Perna.

Účast v individuálních závodech v Tokiu mají aktuálně jistou Jan Micka, Simona Kubová, Barbora Seemanová a Kristýna Horská, jež si olympiádu vyplavala na konci listopadu v Taškentu. „Jsem nadšený, že se podařilo navýšit naši účast na olympiádě navzdory všem omezením. Myslím, že moc sportů se takovým výsledkem letos (po vypuknutí pandemie) chlubit nemůže,“ konstatoval Perna.

Věří, že ještě nejméně šest kandidátů má reálnou šanci na splnění olympijského limitu. „V první řadě samozřejmě Honza Čejka, který je pouhou setinu za A limitem na 200 znak. Každopádně věřím, že jsme s olympijskými limity ještě neskončili,“ konstatoval Perna. Z loňského mistrovství světa je do Tokia kvalifikovaná i ženská kraulařská štafeta na 4x100 metrů.

Se závěrečnou přípravou olympioniků předběžně počítá počátkem července v pražském Podolí, nebo ve slovenském Šamoríně. Těsně před startem olympiády, která začne 23. července, by měli plavci strávit zhruba osm dnů na aklimatizačním kempu v japonské prefektuře Kóči. Do Tokia se přesunou dva dny před jejich začátkem.