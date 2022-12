Sáblíková se rozhodne o startu na pětce v Calgary až krátce před závodem

„Noha se zlepšuje, ale do ideálu to má daleko. Ještě o víkendu jsem na ní v podstatě nemohla došlápnout, ale postupně jsem mohla jít trénovat na kolo, už jsem byla i na ledě. Nejdřív jen v rozjezdové dráze vestoje, protože mě zranění nepustilo do pozice, ve středu jsem už i lehce bruslila,“ uvedla Sáblíková pro ČTK.

Kvůli vynechanému startu na 3000 metrů v prvním ze dvou dílů SP v Calgary klesla Sáblíková v průběžném hodnocení dlouhých tratí z šestého na šestnácté místo a musí startovat ve slabší divizi B. Sáblíková zatím absolvovala dva závody na 3000 m, pětka se jede v seriálu v sezoně poprvé.

„Finální rozhodnutí udělám až v pátek těsně před závodem podle aktuálního pocitu, jak moc bude noha oteklá, jestli mě bude bolet, jak stabilní budu na nožích. To se teď nedá vůbec odhadnout. Dělám všechno pro to, abych mohla být na startu, jisté to ale není,“ řekla trojnásobná olympijská vítězka.