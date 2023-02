Budu se rvát o přední příčky. Sáblíková se vrátila v plné síle a vyhlíží MS

Až do poslední jízdy vedla, z první pozice ji sesadila norská sokyně Ragne Wiklundová. „Jsem ráda, že jsem s ní dokázala jet vyrovnaný závod, to má pro mě mnohem větší cenu,“ přiznala Sáblíková.

„Sledovala jsem ji, pět kol měla hodně vyrovnaných. Nepředpokládala jsem, že bych ji mohla porazit, protože ona je úplně někde jinde.“

Pětatřicetiletá Češka se na start závodu postavila poprvé po dvou měsících, kdy si léčila zranění, které si přivodila při prosincové zastávce v Calgary.

Při tréninku se nešťastně řízla bruslí do nohy a musela si od sportovního zápřahu dát na chvíli pauzu. I proto ji těšilo, že se po návratu zařadila hned mezi nejlepší. „Předvedla jsem sebevědomý projev,“ chválila se.

Díky skvělému výkonu poskočila na průběžné osmé místo Světového poháru. „To ani nevím,“ usmívala se. „Pro mě je hlavní, jak se cítím, ne kam až se můžu dostat, to teď úplně neřeším.“

„Jsem šťastná, že se mi podařilo vrátit zpátky svůj výkon, čeká mě zakončení svěťáku a mistrovství světa, na to se teď především soustředím,“ vysvětlila Sáblíková, která kvůli nucenému odpočinku vynechala lednový evropský šampionát.

Do březnového mistrovství světa už naskočí a i ve 35 letech chce zasáhnout do rvanic o nejvyšší příčky. „Potvrdila jsem si, že můžu stále bojovat, zase se poperu o přední místa,“ slíbila českým fanouškům.

Šestnáctinásobná mistryně světa má pro nadcházející šampionát svou favoritku. „Všichni víme, co Ragne (Wiklundová) dokáže na rychlém ledě, má největší šanci na trojku, možná i na pětku,“ předeslala Sáblíková směrem k březnu.

A možná i ona sama potěší všechny podporovatele. Pokud naváže na skvělý páteční výkon, může do své rozsáhlé sbírky přidat další medaili.

Bude ale muset počítat s tvrdší konkurencí. V Polsku totiž nestartuje hvězdná Nizozemka Irene Schoutenová, úřadující olympijská šampionka a druhá žena SP.

„Zpracuju, co teď prožívá moje hlava a naplno to využiju do dalších závodů,“ vyslala Sáblíková zprávu soupeřkám.