Nový Bolt? V sedmi letech má svaly kulturisty a běhá stovku za 13 sekund

Stačí obrovská dávka talentu a taky komentář od věhlasného LeBrona Jamese u jednoho z videí.

„Wow! Ten je ale rychlý,“ napsal asi před půl rokem basketbalový Král LeBron. A z malého kluka na Floridě udělal hvězdu.

Blaze the Great - tedy Velký plamen. Tak si přezdívá. Blaze má napsáno i na svých kopačkách na míru, kde má i číslo 5 a taky podobiznu.

Malý Rudolph Ingram kličkuje na fotbalovém hřišti a LeBron James se nestačí divit:

O kom že se to bavíme? O malém zázraku přírody.

„Tenhle kluk je už teď rychlejší než vy,“ píše web SB Nation.

Říkají mu další Usain Bolt. A tentokrát to možná není hyperbola. Rudolph Ingram už zvládl zaběhnout 60 metrů za 8,69 sekundy. Před třemi týdny si střihl stovku za 13,48 sekundy! Přitom oficiální světový rekord sedmiletých byl do té doby 13,76 sekundy.

„Jsem pyšný na svého syna, který je pravděpodobně nejrychlejším sedmiletým dítětem na světě,“ říká jeho otec Rudy.

Rudolph a Rudy Ingramové:

Zázračný talent poznal u syna ve třech letech. „Tehdy mi poprvé utekl,“ směje se táta.

Od té doby spolu trénují. Jak ukázal dokument NO DAY OFF, každý den mají přesně nalajnovaný. V 6.30 budíček, následuje snídaně - nejdůležitější jídlo dne, při kterém je malý Rudolph schopný spořádat celý talíř masa.

Po škole okamžitě vyráží na trénink. Na individuálním skáče přes překážky, běhá krátké intervaly, ale až na tom fotbalovém vynikne jeho až nadpozemská rychlost a mrštnost při unikání soupeřům.

„Když se rozběhne, je takřka nepolapitelný. Ta jeho změna směru? Šílené,“ říká jeho trenér Jimmy Watson.

Díky talentu už si Blaze zatrénoval i se svými idoly - fotbalisty Tampa Bay Bucaneers, kteří hrají nejvyšší ligu amerického fotbalu NFL. „Byl to úžasný moment. Třeba ho v elitní lize sám někdy uvidím,“ doufá otec.

A proč by ne?

Za tým Tampa Ravens nastupuje Blaze pochopitelně se staršími a silnějšími dětmi. S vrstevníky ho to nebaví a nikam ho to neposouvá. I mezi staršími ale vyniká. Za poslední sezonu zvládl položit deset touchdownů, byl nejužitečnějším hráčem mužstva. A to i přesto, že váží pouhých 23 kilogramů.

„Je neuvěřitelně silný psychicky. Můžete na něj položit tlak celého týmu a on to zvládne a přinese vám vítězství,“ říká trenér Watson. „Je šílené, jakou odpovědnost na sebe bere.“

Kromě amerického fotbalu Blaze nyní vyniká i v atletice. Z posledních dvou amerických šampionátů má doma 36 medailí.

Z toho dvacítku zlatých.

Dožene někdy Bolta?