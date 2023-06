Dítě, marketingový projekt. Desetiletý „Zacha po Americku“ plní otcův plán

Ještě než se narodil, měl život nalinkovaný. Tatínek Jake San Miguel si jako mladý přetrhal vazy v koleni a mezi profesionály to nedotáhl, a tak se jednoduše rozhodl, že syna Maddena bude vychovávat jako sportovce už od kolébky.

Takových pokusů už byly mraky, třeba před třemi roky oblétl svět příběh sedmiletého Rudolpha Ingrama, jenž díky přísnému režimu trhal sprinterské rekordy. V Česku je zřejmě nejznámější životní story hokejisty Pavla Zachy, kterému otec narýsoval cestu do NHL už dávno před draftem.

Desetiletý Madden má úlohu snad ještě složitější. Kromě tréninků a striktní stravy – povětšinou dostává na talíř jen lososa a hnědou rýži – se totiž musí věnovat četným marketingovým povinnostem.

Jake si na začátku měsíce pronajal dodávku a vozí syna od jednoho univerzitního města ve Spojených státech k dalšímu. Maddena ukazuje trochu jako cvičenou opičku a doufá, že mu vysoké školy nabídnou už v takto mladém věku s předstihem stipendium nebo že jej aspoň pomůžou zpropagovat na sociálních sítích.

„Vytváříme značku. O všechno se starám, v marketingu se vyznám,“ kasá se tatínek.

Desetiletý sportovec Madden San Miguel s basketbalistou Shaquillem O’Nealem.

Na instagramovém účtu má Madden už přes 300 tisíc sledujících, každý den přidává fotografie a videa s nejrůznějšími celebritami. A to je další věc, na které si Jake zakládá: oslovuje známé lidi, aby se s Maddenem seznámili. Což mladíkovi na sociálních sítích znovu zvyšuje dosah.

„Momentálně vyděláváme asi 100 tisíc dolarů ročně. Točíme reklamy a různé další věci. Víte, už je mi šestatřicet, svůj život mám za sebou. Tohle všechno dělám pro své děti,“ rozhovořil se pro zámořský server The Athletic.

Tvrdí, že Madden bude jednou známějším a mediálně atraktivnějším sportovcem než Bronny James, syn hvězdného basketbalisty LeBrona Jamese.

Snad ze všech vyjádření je jasné, že Jake se rád vytahuje, jakmile k tomu má příležitost.

„Můžu se dostat ke každému! Mého Maddena na sítích sleduje třeba manželka syna Donalda Trumpa. Kluk je jedním z největších influencerů, které na internetu najdete,“ rozhlašuje.

Sám Madden, jenž využívá přezdívku Baby Gronk podle jednoho z nejdominantnějších amerických fotbalistů posledních let Roba Gronkowského, do médií nemluví, to obstarává jeho otec. I sportovní cestu má rozjetou slušně, o tom nemůže být pochyb. Ve svém věku je daleko mohutnější než ostatní vrstevníci, daří se mu v americkém fotbale, v baseballu i dalších odvětvích. Ve škole patří mezi nejlepší, mívá samé jedničky.

Jenže za jakou cenu? Dětství si zrovna příliš neužije.

„Ale je z něj celebrita. Celosvětová! Dostává lístky na basketbal přímo k palubovce, je největším talentem amerického fotbalu. Tohle se nikdy předtím nestalo,“ brání Jake svůj projekt.

Ten mimochodem započal i kvůli tomu, že se bojí měnícího se klimatu, a tak se snaží svou rodinu zajistit, než bude pozdě.

Není si jistý, jestli to Madden mezi profíky skutečně dotáhne. „Nikdy nevíte. I moje děti můžou začít brát drogy nebo se nechat zbláznit nějakou ženou. O něj ale bude postaráno,“ vykládá.

A tak mladík dře, tatínek se stará o publicitu a počítá zisky.

Madden se už zná s basketbalovou legendou Shaquillem O’Nealem, hollywoodským hercem Markem Wahlbergem nebo americkou gymnastickou hvězdou Olivií Dunneovou.

Ovšem to ještě automaticky neznamená, že je šťastný.