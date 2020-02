Sáblíková o světový titul ve čtyřboji: Zlato už letos mám, teď si zazávodím

Loni Martina Sáblíková mistrovství světa ve čtyřboji v Calgary ovládla, i za pomoci světových rekordů na 3000 a 5000 metrů.

Letos její kouč Petr Novák říká: „Světový titul už letos má z trojky, to byl její cíl. Má tedy splněno a v Hamaru můžeme jen čekat, co z toho vzejde.“

V podobném duchu hovoří i závodnice: „Jsem šťastná, že se nám do Salt Lake City povedlo vyladit formu. Do Hamaru jsem si teď přijela dobře zazávodit. Cítím se fajn a vjedu do mistrovství v dobré náladě.“

Limitovat její snažení může fakt, že nejkratší distanci 500 metrů se letos v tréninku věnovala minimálně. „V minulé sezoně Martina na pětistovce startovala pětkrát, v této jen jednou,“ připomíná kouč.

Navíc tento jediný start se uskutečnil už v říjnu. Sama Sáblíková tudíž očekává: „Pětistovka bude asi trochu problém. Počítám s tím, že na ní - jako už tradičně - naberu velkou ztrátu, možná větší než obvykle, kterou pak ve zbývajících třech startech budu muset stahovat. Když netrénujete start na sprinty, což já nedělám, je to opravdu těžké. Pětistovka je tak trochu jiný sport než dlouhé tratě. Ale musím se s tím nějak poprat.“

Po více než třítýdenním pobytu v Severní Americe se před 10 dny vrátila do Evropy. Aklimatizace ji tentokrát nesebrala tolik sil jako v zámoří.

MS ve čtyřboji Hamar Ženy Sobota: 11:53 500 m

14:50 3000 m Neděle: 13:00 1500 m

14:43 5000 m

„Zpátky na náš čas je to vždycky jednodušší, i když jsem občas nemohla usnout, nebo se ráno naopak vzbudit, ale nebylo to až tak hrozné. Asi k tomu přispělo i to, že jsem mezi Salt Lake City a Hamarem stihla i krátkou zastávku doma, což se mi v sezoně moc často nestává. Zase jsem po delší době viděla všechny své blízké, a to je věc, která mě vždycky nabije energií.“

Po dlouhém putování pop světě byla zastávka doma nutná, ale jak poukazuje Novák, nesla s sebou i deficit v porovnání se soupeřkami: „Tím, že nemáme v Česku ovál, nemohli jsme na rozdíl od ostatních kvalitně trénovat.“

Komplikace pak přinesla i cesta do Hamaru, při přesunu se Sáblíkové ztratilo kolo - trenažér. „Přitom to potřebuji každý den. Jsem zvyklá na kole šlapat hodinu a půl až dvě denně, takže to pro mě byla taková menší nepříjemnost. Museli jsme v tréninku improvizovat, ale docela to šlo.“

Kolo pak naštěstí dorazilo dodatečně v úterý večer.

Loni skončila za českou reprezentantkou stříbrná ve čtyřboji Japonka Miho Takagiová, ta však letos dala přednost sprinterskému čtyřboji.

TAK TO BYLO LONI. Martina Sáblíková (uprostřed) slaví v Calgary vítězství na MS ve víceboji, vlevo je druhá Miho Takagiová z Japonska, vpravo pak třetí Antoinette de Jongová z Nizozemska.

V Hamaru se totiž poprvé konají společně mistrovství světa ve velkém čtyřboji (pro ženy tratě 500 m - 3000 m - 1500 m - 5000 m) a ve sprinterském čtyřboji (500 m - 1000 m - 500 m - 1000 m).

Ještě před rokem, kdy se oba šampionáty uskutečnily v odlišných termínech i destinacích, Takagiová dokázala vybojovat medaili na obou. Tentokrát si musela jeden vybrat.

Přesto Novák varuje: „Řada dalších holek se letos zlepšila na dlouhých tratích, konkurence bude daleko větší než loni.“

V čele konkurentek by měly stanout Kanaďanky, Nizozemky a Rusky, na přední příčky pomýšlí i Italka Francesca Lollobrigidová.

Nejzkušenější z Nizozemek Ireen Wüstová má už na kontě šest světových titulů ze čtyřboje (o jeden víc než Sáblíková), letos se však z nizozemského šampionátu na tratích 3000 a 5000 metrů nekvalifikovala na mistrovství světa na jednotlivých tratích a její forma na dlouhých distancích je diskutabilní.

Naopak Antoinette de Jongová, loni ve čtyřboji bronzová, na sebe upozornila druhým místem při zatím posledním Světovém poháru na 3000 m v Calgary.

VELKÁ SOUPEŘKA. Nizozemská rychlobruslařka Antoinette de Jongová.

Třetí ženou v nizozemské sestavě se na základě výsledků národní kvalifikace stala Melissa Wijfjeová, jen náhradnicemi zůstaly olympijské´vítězky na trojce Carlijn Achtereekteová a na pětce Esmee Visserová.

Kanadský kontingent vede jedna z největších favoritek Ivanie Blondinová, která dokázala v sezoně vyhrát pohárové závody na 1500, 3000 i 5000 metrů. Sekundovat ji jako obvykle bude Isabelle Weidemannová.

A pak je tu samozřejmě ruský tým v čele s novou světovou rekordmankou na pětce Natalijí Voroninovou.

„Uvidíme, co předvede Voroninová na pětistovce,“ říká Novák. Ta je i pro Rusku její Achilovou patou, má na ní osobní rekord o 43 setin horší než Sáblíková.

V Salt Lake City před dvěma týdny Voroninová připravila Češku po úchvatném souboji na trati 5000 metrů o zlato i o světový rekord, když si tehdy zlepšila osobní rekord o více než 11 sekund.

„Ale že by měla být pětka v Hamaru odvetou s Voroninovou, nad tím vůbec nepřemýšlíme,“ tvrdí Novák. „Martina v Salt Lake City přejela své maximum, vylepšila vlastní světový rekord, měla medaili, byla spokojená. Nestačilo to tehdy na první místo, proto patří jen smeknout před tím, kdo byl lepší.“

Novák tvrdí, že po sobotních distancích 500 a 3000 metrů budou on i Sáblíková vědět, zda je reálný útok na některou z medailí ve čtyřboji.

Jeho svěřenkyně připomíná: „Holek, které jezdí skvěle a můžou mít ve víceboji medailové ambice, je hodně: Voroninová, De Jongová, Lalenkovová, Wijfjeová, Blondinová, Wüstová, Kazelinová. A to jsem ještě určitě na někoho zapomněla. Čtyřboj je specifický, že vám musí vyjít všechny čtyři disciplíny. Upřímně si nemyslím, že do boje o medaile v něm letos zasáhnu. Ale není to tak, že bych se vzdávala, to určitě ne.“

Trenérova rada je prostá: „Martina musí mít v hlavě techniku a ne soupeře.“

Mezi 24 ženami, které se pro šampionát kvalifikovaly, je i druhá česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. Předloni se na světovém šampionátu ve čtyřboji probojovala dokonce na 8. místo, loni skončila celkově patnáctá.