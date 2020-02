Nervozita, pak velké vítězství. Mám splněno, jásala po trojce Sáblíková

O čem ještě pro svou agenturu hovořila?

O bezprostředních pocitech:

„Byl to hezký a napínavý závod. Byl to pro mě neskutečný zážitek, protože jsem nevěděla, jak to do poslední chvíle dopadne. Bylo to hrozně hezké, i když velmi vyčerpávající.“

O tom, co prožívala po své jízdě:

„Byla jsem ráda, že jsem měla v cíli za svým jménem jedničku, protože i kdyby mě obě závodnice z poslední dvojice předjely, tak bych jela domů s plackou. Což bylo to, co jsem si tajně přála. Vyhrát přímý souboj s Ivanie (Blondinovou) bylo bezvadné. Byl to hezký závod a hrozně mě to bavilo, i když poslední dvě kola bolela.“

O souboji v rozjížďce s Kanaďankou Blondinovou:

„Když jsem viděla rozlosování, tak jsem byla ráda, že jedu s někým, kdo jezdí letos dobře a rychle. Věděla jsem, že si můžeme vzájemně pomoct a že se bude rozhodovat v posledních kolech, což se potvrdilo.“

O velmi rychlém čase 3:54,252:

„Je to můj druhý nejrychlejší čas, co jsem v Salt Lake City jela. Akorát světový rekord minulý rok byl rychlejší. A svěťáky se nejezdí každý den. Je to tady takové vyhrocené, což se projevilo na časech všech závodnic. Ty byly neskutečné.“

Kolikrát je to na hlavu. Sáblíková o stresu, motivaci i probdělých nocích Rozhovor před MS

O tom, jestli zajela perfektní jízdu:

„Abych pravdu řekla, tak jsem se během jízdy necítila tak v pohodě jako třeba v Calgary. Před závodem jsem byla nervózní, ale to je u mě normální. Ale pomohlo mi, že jsem jela proti Ivanie (Blondinové). Těžko budu říkat, že to byla špatná jízda, když jsem jela 3:54. Asi se mi nepovedlo pár nájezdů do zatáček, co si vybavuju. Teď se ale nedívám na techniku, jsem ráda, že se povedla placka a radost mi nějaká technická chybka nemůže vzít.“

O tom, jestli už má na šampionátu splněno:

„Splnila jsem si to, co jsem chtěla. Jedu domů s plackou, což je pro mě strašně důležité, mám splněno. Samozřejmě, že když budu nastupovat na pětku, tak se budu chtít prát o placky. Ale když to prostě nedopadne, tak neodjíždím domů s prázdnou, což je pro mě obrovsky důležité a můžu si za sezonou udělat fajfku.“