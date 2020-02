Drama světových rekordů. Sáblíková skončila druhá, slaví Voroninová

Lepší úvod do šampionátu si ani nemohla přát. Martina Sáblíková ve čtvrtek ovládla závod na 3000 metrů a obhájila na této distanci titul mistryně světa.

„Splnila jsem si to, co jsem chtěla. Jedu domů s plackou, což je pro mě strašně důležité. Mám splněno, můžu si za sezonou udělat fajfku,“ jásala po závodě.

O dva dny později získala v Salt Lake City druhou medaili.

I když „jen“ stříbrnou.

Sáblíková do závodu odstartovala ve čtvrté rozjížďce. Dráhu vedle ní obsadila její velká konkurentka – nizozemská rychlobruslařka Esmee Visserová.

Tou dobou byla na čele Irene Schoutenová v čase 6:50,58.

Ale ne na dlouho.

Sáblíková s Visserovou odstartovaly skvěle, ihned se virtuálně posunuly na první dvě pozice. Při nájezdu do čtvrtého kola měla Češka náskok na Schoutenovou téměř 4 vteřiny.

Bylo jasné, že o průběžné první místo si to rozdají ony dvě.

Sáblíková se své sokyni neustále vzdalovala. Na pátém mezičase měla k dobru na Visserovou 1:20 vteřiny, na šestém 1:27, na sedmém 1:36…

Trojnásobná olympijská vítězka jela skvěle, své nizozemské soupeřce se neustále vzdalovala. Ba co víc, dokonce útočila na překonání svého vlastního světového rekordu.

A i tenhle souboj zvládla.

Sáblíková dorazila do cíle v čase 6:41,184. S velkým náskokem se posunula do čela závodu a navíc se svým výkonem zapsala do historických tabulek.

Vítězství ale nakonec slavit nemohla.

V Salt Lake City se totiž světové tabulky měnily ještě jednou.

