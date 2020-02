Spokojenost, radovala se Sáblíková. Výkon Rusky? Bylo to jako pohádka

Když dorazila do cíle, na výsledkové tabuli se u jejího jména rozsvítil velký nápis nový světový rekord. Časem 6:41,18 vylepšila Sáblíková svůj rok starý výkon ze závodu v Calgary.

„Jsem hrozně ráda za svou jízdu. Víc jsem pro vítězství udělat nemohla,“ radovala se pak v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje. „Všechna kola jsem odjela v téměř stejném čase, jsem spokojená,“ doplnila na tiskové konferenci.

Ještě ale nemohla slavit.

Vývoj světového rekordu na 5000 metrů Od roku 2001 Niemannová-Stirnemannová 6:52,44 (10. března 2001, Salt Lake City)

Smithová 6:49,22 (23. února 20002, Salt Lake City)

Pechsteinová 6:46,91 (23. února 2002, Salt Lake City)

Sáblíková 6:45,61 (11. března 2007, Salt Lake City)

Sáblíková 6:42.66 (18. února, 2011, Salt Lake City)

Sáblíková 6:42.01 (3. března 2019, Calgary)

Sáblíková 6:41,18 (15. února 2020, Salt Lake City)

Voroninová 6:39,02 (15. února 2020, Salt Lake City) Zdroj: Wikipedie

„Měla jsem za sebou čtyři holky, které jsou na pětce výborné. Takže to nebylo takové, že bych si řekla, že mě už nikdo nepředjede,“ vysvětlovala. „Ale doufala jsem v to. Světový rekord se nejezdí každý den.“

To ona ví lépe než kdo jiný.

Téměř třináct let stálo vedle nejlepšího času všech dob v závodě na 5000 metrů jedno jméno.

To její.

Poprvé se Sáblíková zapsala do historických tabulek pětky v roce 2007. Tehdy v Salt Lake City pokořila časem 6:45,61 Němku Claudii Pechsteinovou, která světové prvenství držela před ní.

Během následujících let svůj výkon ještě třikrát vylepšila. Nikdy se ale nedostala pod hranici 6 minut a 40 vteřin. „Pětkrát jsem se o to pokoušela, ale nikdy jsem neuspěla,“ řekla.

Povedlo se to až Nataliji Voroninové.

Ruska, jejímž maximem bylo do té doby 6:50,39, nastoupila do závodu v poslední rozjížďce. První celé kolo zvládla za 30,1 vteřiny, to byl dosud nejlepší výkon ze všech.

„Když jsem viděla ten čas, věděla jsem, že to je rychlé,“ líčila Voroninová. „Jelo se mi dobře, tak jsem věřila, že to vydržím.“

Svůj náskok na Češku ještě navyšovala – nejprve na vteřinu, potom na dvě, na tři. Na devátém měřeném úseku už byla před Sáblíkovou o 3 sekundy a 70 setin.

V posledních stovkách metrů začala ze své převahy ztrácet, přesto do závěrečného kola najížděla s 2,5 vteřinami k dobru. „Věděla jsem, že když nespadnu, titul je můj,“ vyprávěla.

Cílovou čáru Ruska nakonec proťala v čase 6:39,02 a stanovila nový světový rekord.

Zklamání pro Sáblíkovou?

Kdepak. Jakmile Voroninová vyzula brusle, Češka k ní ihned přiběhla a gratulovala jí. „Řekla jsem jí: Jsi moje hrdinka,“ prohlásila Sáblíková. „Klobouk dolů před ní.“

„Upřímně se raduju z toho, jak jela. Ten čas je výborný a mám skvělý pocit i za ni. Když jsem viděla, jak jede, bylo to jako pohádka. Hrozně hezky se na to koukalo,“ pokračovala.

Češka tak po deseti závodech na pětce na mistrovství světa našla přemožitelku. „Ale zklamaná nejsem. Zajela jsem sveťák i osobák. A že ten čas ještě někdo překonal? To je sport, to se stává,“ uzavřela.