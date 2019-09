Lions byli před pražským finále parkurové série třetí v New Yorku

Tým Prague Lions obsadil v závěrečném závodě parkurové soutěže Global Champions League v New Yorku třetí místo. V sobotním klání se o to bezchybnými jízdami zasloužili Nizozemec Marc Houtzager a Belgičan Niels Bruynseels, v pátek se na úspěchu podílel i Němec Marco Kutscher. V základní části seriálu obsadili Lvi konečné sedmé místo, sezona vyvrcholí finálovým play off v pražské O2 Areně 21. až 24. listopadu.

Lions při newyorské premiéře soutěže nestačili jen na Paris Panthers a vítězné London Knights, kteří opanovali i konečné pořadí. S Rytíři, jejichž oporou byl nejúspěšnější jezdec letošního seriálu Brit Ben Maher, si zajistili přímou účast v semifinále pražského klání St. Tropez Pirates, obhájci celkového prvenství Madrid in Motion a Šanghaj Swans. Ostatní týmy včetně Lions zasáhnou v české metropoli už do čtvrtfinále. Pražský tým vybojoval třetí medailové umístění v sezoně. Lépe dopadl jen v Římě, kde před třemi týdny zvítězil, v květnu v Šanghaji byl rovněž třetí. Členkou Lions je i Anna Kellnerová, jež by po zlomenině stehenní kosti, kterou utrpěla při pádu v květnovém závodě v Madridu, ráda byla u pražského vyvrcholení soutěže.