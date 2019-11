Příhoda, jezdec pro Tokio: Prague Playoffs nám otevírá úplně jiný svět

Galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se koná v O2 areně od 21. do 24. listopadu. Pozvání k účasti v soutěžích úrovně CSI2* mají od pořádajícího Czech Equestrian Teamu zdarma zajištěné mistři České republiky 2019 v kategoriích mladší a starší junioři, jezdci do 25 let, ženy a senioři. Jsou jimi Natálie Kovářová, Sára Finsterle, Linda Portychová, Vladislava Fenclová a Aleš Opatrný. Poslední „zlatou jízdenku“ získal vítěz finále Českého skokového poháru 2019, Rudolf Doležal. Na seznamu účastníků však nechybí celá řada dalších domácích parkurových jezdců.