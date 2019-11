Portychová se minule na parkurovou show jen dívala. Letos bude v sedle

Osmnáctiletá Linda Portychová se zařadila mezi několik českých jezdců, kteří vítězstvím na republikovém šampionátu získali speciální cenu v podobě účasti na prestižní události Global Champions Prague Playoffs v O2 areně, jejíž pořadatelem je Czech Equestrian Team.

Úřadující mistryně republiky v kategorii U25, tedy jezdců do 25 let, si užívá svou zatím nejúspěšnější sportovní sezonu a start při galashow světového parkuru v největší české multifunkční hale vnímá jako příležitost k získání cenných zkušeností. „Je to pro mě šance podívat se mezi špičkové jezdce. Je to pro mě úplně něco nového. Nečekala jsem, že budu moci zažít Global Champions Prague Playoffs ze sedla, a budu doufat, že v O2 areně neudělám ostudu,“ uvedla.

Loňského ročníku se Portychová neúčastnila kvůli nemoci ani jako divák, ale vše alespoň pozorně sledovala z tepla domova díky živým televizním přenosům. Dle jejích slov se jedná o událost, která se jen tak nevidí. Letos stojí před rozhodnutím, jaké koňské svěřence si do Prahy přiveze. „Popravdě jsem se ještě definitivně nerozhodla, s jakými koňmi se této akce zúčastním, tudíž není zatím ani jasné, v jakých soutěžích konkrétně budu startovat. Mým aktuálním úkolem je udržet všechny své svěřence i nadále v dobré kondici tak, aby byli připraveni na případné starty. Určitě plánujeme ještě nějaké přípravné halové závody, aby si koně zvykli na jinou atmosféru, než panuje na venkovních kolbištích.“

Vstupenky na Prague Playoffs jsou v prodeji Vrcholem sezony Global Champions League bude Global Champions Prague Playoffs, které se uskuteční

od 21. do 24. listopadu v pražské O2 areně. Vstupenky na prestižní galashow světového parkuru jsou v prodeji v síti Ticketportal.cz. Ceny denních vstupenek v 1. kategorii, tedy do 1. patra O2 areny, se pohybují od 1290 Kč do 2190 Kč. Vstupenky do 4. patra lze zakoupit již od 290 Kč. Pro ty, kteří si chtějí užít všechny čtyři závodní dny jedinečné galashow světového parkuru, jsou připraveny permanentky od 1490 Kč.

Ve hře o účast na těchto prestižních závodech v O2 areně je hned pět klisen. „Mám dvě jedenáctileté klisny, s nimiž počítám vždy do těch nejvyšších parkurů, je to Davina M a La Mirage, dále jezdím devítiletou klisnu Falino, s níž jsem vyhrála mistrovství České republiky, sedmiletou Juliett – ta byla úspěšná například při Českém skokovém poháru ve Frenštátu pod Radhoštěm, a osmiletou Flower, která se u nás v hořovické stáji narodila známé klisně Crazy Love od mého trenéra Aleše Opatrného.“

Mít v tréninku pět koní je fyzicky i časově velmi náročné. Vedle toho musí navíc Portychová zvládat studium na České zemědělské univerzitě, kam po prázdninách nově nastoupila. Koním by se každopádně chtěla věnovat i do budoucna a ráda by se prosadila na mezinárodní úrovni.

„Chtěla bych být úspěšná i na zahraničních závodech a neustále jezdecky růst. Prosadit se v parkurové reprezentaci není snadné a závisí to také hodně na kvalitě koní. Já mám naštěstí podmínky velmi dobré, tak uvidíme, jak se bude dál dařit,“ říká. „Jak to bude potom, až dokončím studia, to už jsme sice doma probírali několikrát, ale k závěru jsem ještě nedošla. Určitě tíhnu ke koním, ti jsou pro mě srdcová záležitost,“ dodává.

Galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se koná v O2 areně od 21. do 24. listopadu. Pozvání k účasti v soutěžích úrovně CSI2* mají od pořádajícího Czech Equestrian Teamu zdarma zajištěné mistři České republiky 2019 v kategoriích mladší a starší junioři, jezdci do 25 let, ženy a senioři. Jsou jimi Natálie Kovářová, Sára Finsterle, Linda Portychová, Vladislava Fenclová a Aleš Opatrný. Poslední „zlatou jízdenku“ získal na konci září vítěz finále Českého skokového poháru 2019 Rudolf Doležal.

Na účastníky finále mistrovství Evropy dětí, juniorů a mladých jezdců v nizozemském Zuidwolde, jimiž se stali Štěpán Filip a František Stružinský, čekají dvě volné vstupenky na celé GC Prague Playoffs. Dvě vstupenky dostanou i letošní vítězové finále Czech Junior Cupu (skupina A i B), který je součástí Českého skokového poháru. Jedná se o Johanu Lauru Šebestovou a Lindu Portychovou.