Prague Lions skončili v parkurové Champions League v Paříži čtvrtí

Jezdci týmu Prague Lions sahali v Paříži po některé z medailových pozic. Do sobotního druhého kola parkurové série Global Champions League nastupovali jako jedno ze tří družstev, které nebylo zatíženo žádnou penalizací. Belgičan Niels Bruynseels na desetiletém valachovi Delux van T & L ale jednou chyboval.

To by stále stačilo na medaili, ale Marc Houtzager s dvanáctiletým valachem Sterrehof´s Calimero by již nesměl přidat žádný trestný bod. Sice ani jednu z překážek nepobořil, ale časový limit překročil o 1,57 sekundy, a to znamenalo jeden bod za čas.

A právě to rozhodlo o horším umístění. Stejné bodové skóre měli zástupci Shanghai Swans, jenže těm sobotní část soutěže vyšla naprosto skvěle. Bodovou zátěž si nesli z pátečního parkuru a v tom sobotním předvedli nejlepší výkony ze všech.

Jejich souhrnný čas byl 137,98 sekundy a zajistil jim bronzovou příčku. Druzí byli reprezentanti St Tropez Pirates. Pieter Devos jak s jedenáctiletou klisnou Claire Z v pátek, tak s patnáctiletým valachem Espoir v sobotu nechyboval, zatímco Edwina Tops-Alexander s desetiletou klisnou Veronese Teamjoy při svém druhém sobotním výkonu jednu z překážek pobořila a zatížila tak tým čtyřmi body. Pokud by se tak nestalo, slavili by výhru, neboť čas 143,07 by na nejvyšší příčku stačil.

Zástupci Miami Celtics totiž jeli o poznání pomaleji. Jessica Springsteen v sedle dvanáctileté klisny RMF Zecilie i Shane Breen na jedenáctiletém valachovi Ipswich van de Wolfsakker zapisovali jeden trestný bod za čas. Jelikož však nezaznamenali v pátek i v sobotu ani jednu chybu, dočkali se vítězství. Co je však neméně důležité, v průběžném pořadí týmů se přiblížili vedoucím Shanghai Swans na rozdíl pouhých tří bodů, aktuálně jich mají 202. Dalších pět bodů ztrácí St Tropez Pirates a se 195 body jsou na čtvrtém místě Madrid in Motion. Následující kolo Global Champions League tak může žebříčkem pořádně zamíchat.

Také Prague Lions doufají, že jim příští klání přinese posun na vyšší příčky. Stále jsou desátí, ale na deváté Paris Panthers jim schází jen dva body. Sedmý řádek tabulky drží Scandinavian Vikings, šestí jsou Berlin Eagles, pátí Monaco Aces bod za šestými London Knights, jimž se již druhý závod v řadě vůbec nedařilo.

Kompletní výsledky z Paříže najdete na webu www.gcglobalchampions.com. Dvanácté kolo se pojede již za pár dnů a nepřesouvá se daleko od Paříže. Od 12. do 14. července proběhne v zámeckém areálu Chantilly.

V letošní sezoně se uskuteční dohromady dvacet mítinků Global Champions a poslední z nich opět proběhne v Praze. Galashow světového parkuru Prague PlayOffs se koná v libeňské O2 areně od 21. do 24. listopadu. Informace o předprodeji vstupenek najdete na adrese www.pragueplayoffs.com.