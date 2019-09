Springsteenova dcera ovládla parkur v St. Tropez. Prague Lions byli šestí

Sedmadvacetiletá americká jezdkyně dosáhla s dvanáctiletou klisnou Zecilií největšího úspěchu v dosavadní kariéře. Springsteenová zvítězila před Belgičanem Pieterem Devosem, který se posunul do čela průběžného pořadí seriálu.

„Pořád jsem z toho v šoku, Zecilie skákala úžasně. Celou dobu byla se mnou,“ radovala se Springsteenová.

Stala se sedmnáctým jistým účastníkem vyvrcholení Global Champions Tour, které bude hostit v listopadu pražská O2 arena.

„Jsem nadšená, že jsem se dostala do play off v Praze. Říkali mi, že už zbývají jen dvě příležitosti se tam kvalifikovat, a já na to ‚ani náhodou‘. Takže tomu nemůžu uvěřit,“ uvedla.

V týmové soutěži Global Champions League skončili Prague Lions v St. Tropez na šesté místě. Belgičan Niels Bruynseels a Nizozemec Marc Houtzager nedosáhli na stupně vítězů vinou jednoho trestného bodu navíc ze čtvrteční úvodní části soutěže.

V průběžném pořadí jsou Lions devátí, vedou St. Tropez Pirates.