Polakovič porazil Ageteljana na body, zůstal mu pás pro českého šampiona

Závěrečný zápas akce „Tohle je box“ v Brně byl velkou bitvou boxerů, kteří se dobře znají a několikrát se utkali i mezi amatéry. Agateljan se snažil držet střed ringu, Polakovičovi se ale dařilo lépe trefovat údery. Nakonec duel vyhrál u všech tří rozhodčích, i když jeden z nich jej nabodoval nejtěsnějším možným způsobem 96:95.

„Bylo to nesmírně náročné, s Erikem se velmi dobře známe a mohou rozhodovat maličkosti. Oba jsme na světové úrovni a věřím, že se můžeme rovnat s nejlepšími na světě, pokud dostaneme podmínky,“ řekl Polakovič České televizi a ocenil atmosféru v brněnském klubu Sono.

„Byl to špičkový box v Česku. Nemáme tu tolik konkurence, ale když je, tak Erik je ta správná volba. Bylo to náročné, ale stálo to za to,“ dodal devětadvacetiletý boxer po výhře nad Agateljanem, který je držitelem českého titulu v lehké welterové váhové kategorii.