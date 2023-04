Polakovič slaví titul šampiona WBC, jasně porazil na body Mexičana Mercada

Polakovič měl souboj s o pět let mladším soupeřem pod kontrolou, dobře se kryl a dařilo se mu Mercada tvrdě a přesně zasahovat. Podle rozhodčích vyhrál jednoznačně, dva sudí zápas vyhodnotili výsledkem 100:90, třetí 99:91. Olomoucký rodák v domácím prostředí získal evropský titul WBC, který je doplňován zkratkou CISBB značící Společenství nezávislých států, slovanských a pobaltských zemí.

Na Hané se z výhry radovala i česká mužská jednička Vasil Ducár, který také na body porazil Džemala Bošnjaka z Bosny a Hercegoviny. „Dopředu jsem věděl, že bude Džemal těžký soupeř, a potvrdilo se to, Vůbec se do toho nehnal, ustupoval a čekal z otočeného gardu na zadní granát a ten měl hlavně v prvních kolech,“ uvedl Ducár v tiskové zprávě. V posledním kole dokázal soupeře „poslat do počítání“, před limitem ale duel neukončil.