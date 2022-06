Boxer Pejsar potřetí vyzve v boji o titul Šoura, Agateljan chce titul zpět

„Do zápasu asi poprvé nepůjdu coby favorit, ale těším se. Jdu si ukázat, že se umím i v téměř čtyřiceti letech stále připravit,“ řekl pro profiboxing. cz Šour. „Venca je ve formě. Teď sice naposledy v Anglii prohrál, ale nebylo to bez šance na opačné skóre. K tomu venku zapsal i další zajímavé výsledky, takže karty jsou nyní spíše na jeho straně. A díky tomu je to zajímavé. Zda to tentokrát bude stačit, nebo znovu ukážu, že se na něj dovedu připravit a porazit ho,“ pousmál se Šour.

Dvakrát poražený Pejsar o třetí šanci hodně stál. „Celou dobu mi visí někde vzadu v hlavě, protože věřím, že jsem mohl Pavla minimálně v odvetě porazit. To, proč to nevyšlo, je na dlouhé povídání, ale díky tomu všemu nad trilogií pořád přemýšlím. Věřím, že budu připraven dobře,“ říká Pejsar. „Bude to zápas, který by mohl zajímat celou boxerskou scénu u nás. Samozřejmě by bylo lepší ten duel udělat u nás, ale Pavel za chvíli končí kariéru a já nechtěl čekat, zda se to povede domluvit do Plzně. Na ten zápas čekám fakt dlouho a nechci si ho nechat utéct jen proto, že nebude v Plzni.“

Pavel Šour

Bitva Šoura s Pejsarem o domácí titul je unikátní, protože se poprvé na českém území boxeři utkají v Bridger weight, což je nová váhová kategorie asociace WBC do 101,6 kg.

Potřetí se střetnou o titul také ve střední váze ústecký Viktor Agateljan s obhájcem Tomášem Bezvodou. Stav série je 1:1 a Agateljan touží vzít si pás šampiona zpět. V polotěžké váze vyzve Slováka Jozefa Jurka pardubický Ondřej Budera. V exhibičním boxerském duelu vypsaném na 3x3 minuty se střetne ústecký Michal Řehák se Stanislavem Eschnerem. I tady půjde o odvetu, v prvním zápase, tehdy v boxu bez rukavic, uspěl Řehák, který se specializuje na MMA.