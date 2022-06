Budera, Pejsar a Agateljan získali v Ústí boxerské profesionální tituly

Pejsar se se Šourem utkal již potřetí v kariéře a poprvé jej dokázal porazit. Sedmatřicetiletý boxer byl od prvního kola aktivnější, ve třetím kole byl Šour počítaný, ale nakonec v duelu došlo na všech deset vypsaných kol.

„První tři kola jsem do toho šlapal a poté, co byl Pavel počítaný, snažil jsem se to ukončit, Trochu jsem ale pak lapal po dechu a musel jsme si trochu oddechnout. Od šestého sedmého to bylo ale zase dobré,“ řekl Pejsar, jenž jako první Čech dokázal získat titul již ve třetí váhové kategorii. V minulosti ovládl těžkou a křížovou váhu.

O předešlé dva pásy ale přišel bez boje, když je neobhajoval. Tentokráte však nic podobného nechce dopustit. A hned po zápase přiznal, že by se příště rád utkal s aktuálně nejlepším českým boxerem Vasilem Ducárem. „Chci dokázat, že jsem česká jednička napříč vahama. Jsem schopný se na něj připravit a předvést mnohem lepší výkon než minule,“ dodal Pejsar, který se s Ducárem před dvěma lety a prohrál před limitem.

I Bezvoda s Agateljanem se utkali již potřetí v kariéře a před dnešním soubojem měl každý na svém kontě jednu výhru, na severu Čech se tentokráte radoval domácí Agateljan, který tak připravil Bezvodu o mistrovský pás.

Ve třetím titulovém zápase na akci Tohle je box v Ústí nad Labem porazil Budera jednoznačně na body Jurka a sebral mu titul v polotěžké váze. „Už v prvním kole mi ztuhly nohy a nebyl jsem schopen boxovat, jak jsem plánoval. Snad dostanu šance v odvetě,“ řekl Jurko.