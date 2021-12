Kubová byla na MS sedmá na znakařské stovce v nejlepším čase od roku 2013

Třicetiletá Kubová byla s přehledem nejstarší finalistkou. Do vyvrcholení své první disciplíny na šampionátu v Abú Zabí proklouzla z osmého místa, ale dnes od začátku bojovala o lepší pozici.

Nakonec nechala za sebou Bělorusku Anastasii Škurdaiovou a především si připsala výborný čas. S velkým přehledem si vyplnila přání dostat se ve finále pod 57 sekund. Tuto hranici pokořila o 32 setin.To je její třetí nejlepší výkon v životě a nejrychlejší stovka pod příjmením Kubová. Český rekord 56,28 vytvořila při zisku stříbra na ME v Herningu ještě jako Baumrtová.

Česká reprezentantka, která přiletěla do Spojených arabských emirátů povzbuzená výhrou v týmové International Swimming League, byla nadšená, že dokázala prodat formu.

„Změnila jsem trenéra a ten výkon šel celkově s mým nasazením a mou náladou. Za to jsem ráda. Bylo už trošku znát, že jsme měla na podzim hodně závodů a druhá padesátka mohla být o malinko lepší. Ale jsem šťastná, že jsem byla schopna závod rozjet rychle a ten výsledek je fakt skvělý. Výborně mi vyšel skok i vlnění a první padesátka mi vyšla. Je neuvěřitelné, že dokážu závod ještě tak rychle rozjet a vlastně i dojet,“ radovala se v tiskové zprávě.

Vedle ME 2013 plavala rychleji než dnes už jen na konci téhož roku v Glasgow při měření sil evropských a amerických plavců Duel in the Pool.

„Vůbec jsem ten čas nečekala, 56,68 je můj třetí nejlepší čas po osmi letech. Jsem šťastná, že nejsem poslední a skončila jsem sedmá. Čas mi udělal obrovskou radost a z výsledku jsem nadšená,“ dodala Kubová, která bude na MS závodit ještě na znakařské padesátce.

Vyhrála Švédka Louise Hanssonová, která nechala o dvě setiny za sebou Kanaďanku Kylie Masseovou a vybojovala už druhé zlato v dnešním finálovém programu.

Předtím se z něj radovala v polohové štafetě na 4x50 metrů, v níž Seveřanky vyrovnaly světový rekord. Louise a Sarah Hanssonovy, Sarah Sjöströmová a Michelle Colemanová zvítězily v čase 1:42,38, čímž napodobily výkon štafety Spojených států amerických z MS 2018. Američanky tentokrát skončily druhé, bronz získaly Nizozemky.