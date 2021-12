Napodruhé Kubová na finále na MS nedosáhla, na padesátce byla dvanáctá

Finále:

Muži:

50 m v. zp.: 1. Proud (Brit.) 20,45, 2. Held (USA) 20,70, 3. Liendo Edwards (Kan.) 20,76.

50 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 22,66, 2. Diener a Mora (oba It.) oba 22,90, ...v semifinále 12. Čejka 23,40 - český rekord, v rozplavbách 17. Franta (oba ČR) 23,71.

100 m pol. záv.: 1. Kolesnikov 51,09, 2. Hvas (Nor.) 51,35, 3. Ceccon (It.) 51,40.

4x50 m v. zp.: 1. Itálie (Deplano, Zazzeri, Frigo, Miressi) 1:23,61, 2. Rusko 1:23,75, 3. Nizozemsko 1:23,78.

4x200 m v. zp.: 1. USA (Smith, Julian,Foster, Held) 6:47,00, 2. Rusko 6:49,12, 3. Brazílie 6:49,60.

Ženy:

400 m v. zp.: 1. Li Ping-ťie (Čína) 3:55,83, 2. McIntoshová (Kan.) 3:57,87, 3. Haugheyová (Hong.) 3:58,12.

50 m mot.: 1. Kromowidjojová (Niz.) 24,44, 2. Sjöströmová (Švéd.) 24,51, 3. Curzanová (USA) 24,55.

100 m pol. záv.: 1. Gorbenková (Izr.) 57,80, 2. Gastaldellová (Fr.) 57,96, 3. Kameněvová (Rus.) 58,15, ...v rozplavbách 18. Horská (ČR) 1:00,31.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

50 m znak: 1. L. Hanssonová (Švéd.) 25,83, ...12. Kubová (ČR) 26,53.