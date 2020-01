Buď opatrný, radí Procházkovi trenér Muradova. Ani on v UFC nespěchá

Kníže se novinku dozvěděl vlastně až odpoledne po tréninku v pražském gymu. „Ty kráso, super zpráva!“ zvolá nadšeně.

27letý Procházka oznámil podpis smlouvy s UFC na šest zápasů v noci ze středy na čtvrtek, dokonce přiblížil, že vyjednává prvního soupeře rovnou z nejlepší desítky žebříčku polotěžké váhy do 93 kilogramů.

To se ale Knížeti nezdá, nepovažuje to za rozumný krok. „Myslím, že by měl začít opatrně. Podívejte se, s kým zápasil naposledy, jsou to vesměs vyhození veteráni z UFC,“ přemítá. „Soupeři v UFC budou mnohem silnější, jeho kategorie tam je vážně jízda. Budou větší, zkušenější, na to Jirka není zvyklý.“

Procházka zápasil naposledy s Američanem C. B. Dollowayem na konci roku. Porazil ho v prvním kole knokautem, přičemž 36letý Dolloway dostal v roce 2018 z UFC padáka po pozitivním nálezu na doping.

„Chápu Jirkovu odvahu, je to samuraj a mám z něj radost, ale taky mám trochu strach, aby ho to (příliš těžcí soupeři) nehodilo někam, kam nechce. Má specifickou přípravu, zatím mu funguje, ale co když dvakrát prohraje? Klidně mu to může zlomit psychiku,“ soudí Kníže.

Podle čeho? Z vlastní zkušenosti. Jeho svěřenec Machmud Muradov „předběhl“ Procházku o několik měsíců, smlouvu podepsal uzbecký zápasník v polovině září a od té doby dokázal téměř bez času na přípravu porazit Itala Allesia Di Chirica v Kodani a knokautovat Američana Trevora Smithe ve Washingtonu.

Těžcí soupeři, ale rozhodně ne ti nejlepší z popředí žebříčku střední váhy do 84 kilogramů. Žádné zbytečné spěchání.

Muradov: Vezmu kohokoliv

Přesto Muradov ve čtvrtek na tréninku sebejistě vypálí: „Vezmu klidně zápas s Israelem Adesanyou!“ Mimochodem současným, dosud neporaženým šampionem.



I proto mu za zády stojí trenér Kníže: „Vím o tom. Mach je blázen, ale nemá kam spěchat. Jako trenér bych to neschválil. Může se k němu probojovat, ale zastávám názor, že si musíš postupně zvykat. Doteď mu soupeři sedli, ale to se už stát nemusí.“

Muradov měl znovu zápasit v březnu v Brazílii, Carlos Junior se ale zranil a UFC duel zrušilo. „Vůbec se nezlobím. Byl by to velmi náročný zápas, navíc s domácím borcem v Jižní Americe, kde je víc jak dvanáct set metrů nad mořem a sedmdesátiprocentní vlhkost. Nevadí mi, že tam nejedeme,“ přiznává Kníže.

Další nabídky očekává po víkendu, kdy se utká slavný Conor McGregor s Donaldem Cerronem. Společně s Muradovem cílí ještě na jedno jméno mimo „top desítku“, kde jsou podle Knížete samí vrazi.



Ideální variantou by byl podle nich galavečer v Londýně 21. března.

„Komunikujeme s UFC dobře. Teď o Brazílii mi i říkali, že to nemusím brát, nakonec mi děkovali. Mně to je jedno, ať mi dají, koho chtějí. Mám rád výzvy. I Adesanya má stejně jako já dvě ruce a jednu hlavu. Hodně lidí by se smálo, ale já si vždycky věřím. Zároveň vím, že všechno má svůj čas,“ říká Muradov.



V UFC má v plánu ještě dva zápasy, pak přijde na řadu vyjednávání o nové smlouvě a Muradov přiznává, že tentokrát nechá práci na slavném boxerovi Floydu Mayweatherovi, který by si na to mohl sednout se samotným prezidentem Danou Whitem.