Procházka má smlouvu v UFC. Český zápasník dostane i šanci na titul

Jako první uveřejnil informaci web ESPN, který má s organizací bojových sportů exkluzivní partnerství. V UFC zápasí ti nejžádanější a nejkvalitnější, přičemž Procházka se k nim nyní přidává.

Sám je podle žebříčku serveru fightmatrix.com v porovnání se světem na třináctém místě polotěžké váhy do 93 kilogramů.

První duel chce stihnout do začátku letních prázdnin, o konkrétním jméně teprve jedná. Jisté je, že půjde o vysoko postaveného soupeře. „Zatím není nikdo konkrétní, ale jsou to zápasníci z nejlepší desítky, a dokonce i pětky mé váhové kategorie. Jde opravdu o ty nejlepší,“ říká 27letý bijec.

„Součástí smlouvy je i možnost titulového zápasu.“ přibližuje trenér Martin Karaivanov. „Počet zápasů za rok ale ve smlouvě nemáme.“

Cíl je jasný - titul. Z dosavadních třiceti zápasů vyhrál Procházka dvacet šest. Jednou remizoval a třikrát prohrál.

Na konci roku 2019 obhájil titul v japonské organizaci Rizin, když knokautoval C. B. Dollowaye už v prvním kole. Pásu šampiona se ale s přestupem do Spojených států musí vzdát.

Ve hře přitom nebylo jen UFC. Procházka přednostně vyjednával o přestupu do americké organizace Bellator, kde mohl o titul bojovat s Ryanem Baderem. „Jedna etapa končí, na Rizin nezapomeneme, prožili jsme tam pět fantastických let. Teď se ale moc těšíme do UFC,“ říká Karaivanov.

Procházka už v prosinci uvedl, že ideální scénář by obsahoval účast na galavečeru UFC v Praze: „Ta značka má sílu, lidi kvůli ní létají a skákají, jedou na plno.“

Zároveň naznačil, že je kvůli organizaci ochotný pozměnit styl vyjadřování a přístup k veřejnosti. „Že bych začal dělat víc show? Odjakživa jsem showman, přehnané ego už ale se mnou nemá nic společného. Je dobré se krotit a nedělat ze sebe kašpara,“ tvrdí.

Procházka je pátým zápasníkem české bojové scény s kontraktem v UFC. V minulosti tam bojovali Karlos Vémola a Viktor Pešta. Momentálně v americké organizaci působí Lucie Pudilová a Machmud Muradov.