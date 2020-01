Procházkův budoucí svět: z ringu do klece, do show a za globální slávou

Povídá se, že kvůli šanci přestoupit do UFC, tedy nejlepší organizace světa, šel 27letý zápasník Jiří Procházka oproti předchozímu angažmá v japonském Rizinu (kde se stal šampionem) níž s penězi. Nebo to není pravda, a naopak si coby držitel mistrovského pásu Rizinu podpisem s UFC polepšil? Historicky čtvrtý Čech pod mocnými křídly UFC (ani jeho zástupci) tohle komentovat nesmí, kontrakt to zakazuje.