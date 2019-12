Procházka do UFC? Ne hned, nejdřív musí splnit dohody v Japonsku

Japonská organizace Rizin totiž s Bellatorem úzce spolupracuje, proto má teď druhá jmenovaná soutěž přednostní právo na vyjednávání, a to až do konce února. Pokud fanoušci doufali, že se v nejbližší době dozví o Procházkově přestupu do UFC, budou muset ještě počkat.

„Do konce února na nás má Rizin opci, může spolurozhodovat o tom, co jak bude dál. Určitě budeme muset začít vyjednávat s Bellatorem. Až pokud bychom se nedohodli, přichází na řadu UFC. Chceme dodržet postup, chovat se slušně, takže to bude v tomto pořadí,“ vysvětluje Karaivanov.

Procházka v úterý obhájil titul v polotěžké váze, když už v prvním kole knokautoval Američana C. B. Dollowaye. Na výhru reagoval zápasník Ryan Bader a Procházku vyzval o titul Bellatoru, kde je šampionem.

„Výzvou nám to Bader ulehčil. Na hotelu dáme hlavy dohromady a řekneme si, co chceme,“ naznačil Karaivanov. „Je možné, že si odskočíme do Bellatoru pro titul. Nebo se nedohodneme a zkusíme UFC. Celá myšlenka je postavená na tom, že Jiří se chce utkávat s nejlepšími bojovníky. V Rizinu už nezůstaneme, nemá nám co nabídnout.“

