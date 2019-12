Pět dní v temnotě. Poznáte strach i sebe, vypráví elitní český bojovník

Procházka prožil na konci listopadu téměř pět dní v maringotce ukryté kdesi v lesích Hornosvratecké vrchoviny. Na konci roku ho přitom v Japonsku čeká další zápas, o titul ho vyzve 36letý Američan C. B. Dollaway. Hříšník usvědčený z dopingu, kvůli čemuž dostal padáka z prestižní organizace UFC. „Asi to dělá, aby nahradil něco, co mu chybí. Mně je to šumák. Já mám víru,“ říká Procházka v rozhovoru pro iDNES.cz.