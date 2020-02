Pohádka o Machovi. Jak uspěl muž dvou vlastí a jednoho snu

Normální tělocvična. A v ní uprostřed nadšenců do bojových sportů jedna velká hvězda, jejíž příběh je všechno, jen ne normální. Člověk by vážně čekal víc, říkáme Machmudu Muradovovi. Ten opáčí: „Možná. Já ale vím, jaké to je trénovat někde, kde není elektřina ani voda. Tam jsem začínal. A hlavně: Na tom, co je okolo, nesejde. Důležité je, co chceš dokázat.“