Talent už loni ukázal, že může vyhrát. Letos všechno vyšlo, jásal Složil

„Táta mi už říkal, že mi gratuluje. Že se mi povedlo to, po čem on toužil celý život,“ popisoval třiadvacetiletý žokej.

Vítěz velké pardubické, jak vám to zní?

Neuvěřitelně.

Byl to z vaší strany ideální dostih?

Ano, vyvíjel se tak, jak jsme si přáli. Pár kolizí jsme tam sice měli, vnímal jsem pak i volné koně. Ale snažil jsem se jim vyhnout, což se podařilo.

Takže žádná krize nebyla?

Letos se mi celý dostih vyvíjel suprově. Největší štěstí jsem měl, že jsem se vyhnul všem karambolům. Jel jsem za zkušenými koňmi, snažil jsem se vyhýbat těm začínajícím a doufal, že to vyjde.

A vyšlo. Kdy jste si začal uvědomovat, že jedete o vítězství?

Že by to mohlo vyjít jsem věřil při náběhu na travnatý ovál. Od Jaroslava Myšky jsem ale věděl, že Evžen je strašný bojovník, že když se dostane za poslední skok, tak vypustí všechno. A přesně tak to bylo.

Přesto jste ho porazili.

Ale nebylo to lehké. Doběhl jsem k němu a pořád jsem ho nemohl zdolat. Naštěstí v polovině cílové rovinky se mi ho podařilo zlomit, dostal jsem ho za sebe a už jsem doufal, že už nikdo další nepřiběhne.

Jak vypadaly vaše hodiny před závodem? Ještě v sobotu jste byl v Nancy.

Přes noc jsem docestoval domů. Moc jsem toho nenaspal a ráno jsem brzy vyjížděl, abychom tady byli včas. Prohlédl jsem si trochu dráhu a potřeboval jsem trochu zpotit.

Takže ani nebylo moc času na nervozitu? Vy jste vypadal naprosto klidný, zato váš otec závod hodně prožíval.

Já jsem trochu jiné povahy. Spíš to prožívám vnitřně. Nebyl jsem nějak nervózní, ale pořád se mi hlavou promítalo, co a jak bych měl udělat. Jinak navenek působím flegmaticky.

Talent byl před dvěma roky sedmý, loni čtvrtý. Cítil jste, že se letos výkonnostně posunul?

Ani moc ne. Už loni na Velké ukázal, že by mohl vyhrát. Jenže já jsem ten den jel už devátý dostih, ani jsem Velkou původně neměl jet, protože jsem zaskakoval na poslední chvíli. Ani jsem se nestihl podívat na videa a měl jsem jen to, co mi řekli z práce. I tak si ale myslím, že nám to vyšlo a jen jsme udělali chybu na Velkém anglickém skoku. Už tehdy ale naznačil, že to v něm je.

Co jste říkal na upravený Taxis?

Snažil jsem se na něj najíždět jako každý rok. Chtěl jsem najít místo, kde je nejméně koní, aby na mě po doskoku nečekal žádný, co spadl. Už se párkrát stalo, že favorit spadl na Taxisu kvůli nějakému koni, tak jsem se tomu snažil vyvarovat.