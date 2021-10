Jaký je vítěz Velké? Srdcař, který se vždy zvedne, říká trenérka o Talentovi

„Mám hroznou radost,“ líčila poté na tiskové konferenci. „Děkuju Pavlovi, že se mu to takhle povedlo, a děkuju celému týmu, který na Talentovi dělá.“

Bylo poznat, jak si triumf užívá. A jak ho svému koníkovi přeje. „To je prostě on, náš Talent. Hrozně si to zaslouží,“ usmála se.

Talenta trénuje od mládí, v rodinné stáji Kabelkových totiž patří mezi odchovance. Zažila s ním vítězství, ale musela s ním překonat i zdravotní problémy.

„Je to srdcař,“ popisovala desetiletého ryzáka. „Leccos si protrpěl, jenže se vždycky zvedne. Je i neuvěřitelně hodný a vstřícný k lidem.“

Na Velké pardubické to bylo pro Talenta třetí vysoké umístění. Předloni skončil na sedmé pozici, loni byl s chybou na Velkém anglickém skoku čtvrtý.

Tušili ale, že může mířit ještě výš.

„Věřila jsem, že může vyhrát,“ tvrdila Kabelková. „Samozřejmě jsem věděla, že to musí být se štěstím, ale Pavlíkovi jsem říkala, že když půjde na trávu nejhůře čtvrtý, tak vyhraje. Už loni mě Talent nadchnul, jen měl smůlu.“

Loni se na něm kromě chyby na anglickém skoku projevila i náhlá změna žokejů. Původně ho měl sedlat Martin Liška, jenže ten si v rámcovém dostihu zlomil nohu a jeho místo převzal Pavel Složil mladší.

Dozvěděl se to tři hodiny před startem, v době, kdy už byl unavený z řady předchozích závodů.

„Zaskakoval jsem na poslední chvíli,“ vzpomínal nyní třiadvacetiletý Složil. „Ani jsem se nestihl podívat na videa. Měl jsem jen to, co mi řekli z práce. Už tehdy ale Talent naznačil, že to v něm je.“

V závodech před Velkou sice nijak nezářil. I proto na něj sázkové kanceláře vypisovaly krátce před zahájením kurz 25:1. Kabelkovi ale počítali s tím, že na pardubický dostih načasoval formu.

„Vím, že výsledky v přípravách až tak nevypadaly, ale stejně to tam bylo. Nesl třeba vysokou váhu, bylo to krátké nebo bylo tvrdo,“ vyjmenovávala trenérka. „Udělali jsme všechno pro to, aby byl na Velkou skvěle nachystaný, takže jsem mu věřila.“

Složil byl navíc tentokrát s koněm sžitý a přesně věděl, co má dělat, aby s ryzákem uspěl.

Taktika byla taková, že se ze začátku chtěli schovávat za zkušenějšími koňmi. Dopředu se měli propracovávat až od poloviny kurzu a do závěru vbíhat těsně za vedoucím koněm.

Což žokej přesně plnil.

„Moc jsem toho neviděla. Pořád jsem se koukala do země,“ povídala trenérka. „Jen jsem občas mrkla při kritických okamžicích. Viděla jsem ale, že Pavel jede tak, jak jsme se domluvili, a že to všechno klape.“

Naplno si vychutnala až cílovou rovinku. A na ní sledovala, jak si její svěřenec běží po strhujícím souboji s favoritem Evženem pro své největší vítězství.

SKOK. Koně se dostávají přes jednu z překážek na Velké pardubické.

Co s Talentem dál? Je mu deset let, měl zdravotní problémy, proto Kabelková uvažovala, že by po letošní sezoně uzavřel svou dostihovou kariéru.

Jenže po tak velkém triumfu se těžko končí.

Proto trenérka nyní přiznává: „Pokud bude zdravý, tak si myslím, že bude pokračovat. Děláme pro to moc a moc.“

Tak příště do Pardubic jako obhájce?