U nás se trénuje postaru, trápí kouče, jenž spolupracuje s Gulašem

Kdo někdy dělal jakýkoliv sport, ví, jak těžké to muselo být uvědomění. „Dospěl jsem k tomu v Americe. Došlo mi, že fotbal je skvělý, bude v mém srdci celý život. Ale v životě by mě nezabezpečil. Proto jsem se dal jiným směrem,“ začíná 26letý Kodras svůj příběh.

K jeho dnešnímu řemeslu ho zavedly zdravotní problémy v průběhu kariéry. „Bylo mi 15 let a měl jsem neúnosné problémy se zády. Pomohl mi fyzioterapeut Tomáš Skrbek. Od té doby jsem začal cvičit a mohl jsem pokračovat v poloprofesionální kariéře dál. Ale věděl jsem, že do zahraničí se nedostanu, abych se fotbalem zabezpečil. Mohl bych v Česku hrát druhou nebo třetí ligu. Ale rozhodl jsem se, že když ze mě nikdy nebude profesionální sportovec, tak profesionálům budu alespoň pomáhat,“ říká současný fotbalista Roudného v I. A třídě.

A tak se začal rodák z Trhových Svinů na Českobudějovicku ve fitness tréninku vzdělávat. „Od začátku jsem hledal zdroje ze zahraničí, protože v Česku je počet špičkových fyzioterapeutů omezený. Učil jsem se napříč obory, protože ve světě jsou mnohem dál, i co se týče výživy a tréninku celkově,“ vysvětluje, proč se inspiroval od nejlepších ve světě.

„Česká úroveň je oproti zahraničí opravdu nízká. Hlavně v Americe jdou s dobou. Vzdělávací materiály zde stále vylepšují na základě nových studií. Když se u nás učíme z publikací z 80. let, tak je velká pravděpodobnost, že už to bude zastaralé. Možná to je jeden ze základních důvodů, proč celkově ve sportu v posledních letech zaostáváme. Postaru už to prostě nefunguje,“ nabízí Kodras vysvětlení stagnace českého sportu.

Začínal trénovat zadarmo

V dnešní době uznávaný fitness kouč začal trénovat lidi před čtyřmi lety a věnoval se silovému tréninku, tedy práci s externí vahou. „Trénoval jsem zadarmo, tak jsem získal klientelu. Zpětně to byl nejdůležitější krok. S lidmi jsem měl výsledky, dobré ohlasy mi budovaly jméno. Těžím z toho dodnes,“ vrací se na začátek kariéry.

Kodrase začali velice rychle vyhledávat sportovci v celém kraji. „Zlomové pro mě bylo setkání s hokejovým reprezentantem Jiřím Novotným před třemi lety. On prodělal těžkou žloutenku, odehrál část sezony a po ní se vrátil s rozbitým tělem. V tělocvičně jsem si dovolil za ním zajít a nabídnout mu, že ho budu trénovat zadarmo. Jirka souhlasil, dal mi důvěru a na základě jeho dobrých referencí ke mně začali chodit další známí sportovci,“ vzpomíná osobní trenér, který se v současnosti věnuje například hokejistům Milanu Gulašovi, Martinu Růžičkovi, Petru Kváčovi, Luboši Robovi, Pavlu Pýchovi nebo brankáři Romanu Willovi.

Kodras připravuje i fotbalisty českobudějovického Dynama, motokrosaře Martina Michka, desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta či zápasníka MMA Josefa Talafouse.

„Škála sportovců je široká. Ale v poslední době pracuji v 80 procentech s hokejisty. Za čtyři roky se mi z ničeho podařilo dostat na úroveň, kdy se starám o špičkové české hráče. Něco takového bych si před čtyřmi lety vůbec nedovedl představit,“ těší trenéra, jenž se věnuje hlavně hokeji, atletice a bojovým sportům.

„U fotbalu je silový trénink v začátcích. Moc se nevyužívá, i proto je v něm velký počet zranění,“ tvrdí. Profesionální sportovci musí mít ke svému kouči velkou důvěru, protože je jejich tělo živí. „Každý si myslí, že pracovat s profesionálním sportovcem je sranda. Ale zodpovědnost je daleko větší. Musím jim vracet důvěru, kterou ve mně vkládají. Ale přistupuji ke každému stejně. Křičím na hvězdy i na ostatní svěřence,“ usměje se.

Zázemí mají budějovičtí trenéři v Bcross Gymu v Českých Budějovicích. Kodrasův tým tvoří ještě fotbalisté Kamil Hajdušek, Martin Held a v Brně s nimi spolupracuje David Skřivánek.

„Den má jen 24 hodin. Když se chce člověk vzdělávat a dělat věci naplno, tak už to nešlo stíhat. Proto náš tým rozšířili Kamil s Martinem. Jsme dobří kamarádi, navzájem si věříme,“ pokračuje Dominik Kodras s tím, že do budoucna by chtěl přijmout ještě dalšího trenéra.

Kondiční kouč Dominik Kodras

Zakladatel silového tréninku STACA (Strength Training Academy) v jižních Čechách komunikuje se svými svěřenci i přes aplikaci v telefonu. „Sestavujeme plány, pak přes aplikaci hodnotíme jejich výkony a progres. Komunikujeme s nimi. Perfektně se nám to osvědčilo,“ chválí si.

Kodras řeší také stravu sportovců. „Neděláme jenom samotný trénink. Ke sportovcům přistupujeme komplexně. Po podrobné vstupní diagnostice řešíme jednotlivé plány. Jako první v republice děláme neurotrénink,“ popisuje novinku při práci s mozkem, která není běžná ani v Evropě.

Trenéři musí k jednotlivým sportovcům přistupovat individuálně dle jejich zaměření. Hokejista a atlet nemohou trénovat stejně.

„Hodně se učím od lidí, kteří se specializují na jednotlivé sporty. Na stážích v zámoří se mi podařilo dostat k odborníkům, díky nimž teď mám v ruce data od kanadských a amerických národních týmů. V Česku jsem jediný, který takové informace a data má,“ hovoří Kodras, který připomíná, jaké cvičení funguje.

„Nejefektivnější metody jsou ty nejstarší, které existují. Ať už jde o mrtvý tah, shyby, či benchpress. Dnešní moderní techniky nemají takový účinek a přenos do sportu, což potvrzují i poslední studie,“ tvrdí.

Uspokojení u pracovitého sportovního kouče nehrozí. Dominik Kodras se chce posouvat stále dál. „Mám hodně plánů a snů. Dlouhodobý cíl je být nejlepší v přípravě pro sportovce v České republice. Chci se dál vzdělávat a zkvalitňovat náš trénink. Měl jsem i nabídky do zahraničí, ale tam bych musel všechno budovat od nuly. Za oceán si chci dál jezdit pro inspiraci,“ konstatuje.

Fitness kouč během stáže v americké Arizoně trénoval s několika hráči NHL, třeba s hvězdou Austonem Matthewsem. Kodras zároveň spolupracuje s hráčskou agenturou ALVO Sports, která se stará o momentálně nejlepšího českého hokejistu Davida Pastrňáka.