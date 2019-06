Ať si hráči zanadávají, já to snesu, říká plzeňský kondiční kouč Snopek

„Jsem pro ně hromosvod, jen ať svedou všechno na mě a pořádně si zanadávají. Já to snesu,“ pousmál se dvaačtyřicetiletý Snopek nad poznámkou, že pro hráče teď musí být společným nepřítelem.

Drželi jste se na Šumavě loňského scénáře?

Držíme se toho osvědčeného. Ráno byla jedna fáze, odpoledne dvě, z toho jedna herní. Využíváme toho skvělého komfortu, že se nemusíme nikam přesouvat, všechno tady máme na jednom místě. Tréninky navazují a máme daleko víc času na regeneraci mezi tréninky.

Hráčům se asi bude chvíli zdát o každodenním tahání pneumatik po sjezdovce. V čem konkrétně je největší přínos téhle dřiny?

Přínos má všechno, co kluky dobře připraví do sezony. A musí to být pestré a mít návaznost. Není to samozřejmě jen o dvou týdnech na Šumavě, je to o celoroční práci. A konkrétně ty pneumatiky? Je to o tom, že máte odpor, který musíte překonat. Není to pohodlné, pneumatika neposlouchá, poskakuje, ten odpor se nedá zapamatovat. Čelíte nepříjemným okolnostem, stejně jako na ledě. Jdete na doraz, potýkáte se se stabilitou.

Hrábli si na dno?

Kluci jsou tady v Plzni zvyklí dobře pracovat po celou sezonu. Když se na ně tady podívám při regeneraci, nechodí okolo mě žádné trosky. Ne, že by si to užívali, ale snáší to daleko lépe než loni.

To jste u extraligového týmu začínal. Vzali hráči vaše metody?

Já nechci říci, že jsem všechno překopal nebo nastavil jinou filozofii. Tady se pracovalo dobře i předtím. Snažím se hlavně, aby to kluky bavilo, i když je to strašná dřina. Stahat je čtyřikrát za den nebo tahat je ve tři ráno z postele, to nemá smysl.

Když se vrátíme k závěru minulé sezony, byl jste spokojený, jak hráči fyzicky zvládli play off?

Rozhodně. Z mého pohledu kluci fyzicky stačili na jakéhokoliv soupeře. Drželi jsme tréninkový rytmus tak, aby byli všichni připravení. I ti, kteří na šanci dlouho čekali a naskočili třeba až v play off, byli nachystaní do sestavy okamžitě zapadnout.

Na Šumavu pojedete ještě jednou zkraje července. Bude druhé soustředění odlišné?

Bude. Tam už půjde o závěr suché fáze letní přípravy. Tréninky budou kratší, vše půjde do rychlostních věcí. Zároveň budeme držet silovou linii, ale jinými metodami. Tenhle týden jsme udělali obrovský kus objemové práce.

Oproti loňsku budou mít hráči delší volno před nástupem na led. To byl záměr?

Tam je změna, vychází to na necelé tři týdny. Chceme, aby hráči po letní přípravě byli pár dnů úplně v klidu. A myslím, že jsou na takové úrovni, že se pak sami přinutí něco dělat, je to jejich přirozenost se hýbat. Ať už to bude rekreační sport, nebo u některých pomůžou individuální plány, aby se udrželi. Práce pak bude pokračovat, i na ledě trenéři hodně dbají na kondici.

Přípravná utkání Plzně Škoda - Motor České Budějovice (úterý 6. srpna v Milevsku, 17.30 hodin), Škoda - Kladno (čtvrtek 8. srpna, 17.30), Kladno - Škoda (úterý 20. srpna, 17.30), Klatovy -Škoda (čtvrtek 22. srpna, 17.30).

Jakým měřítkem jsou pro vás zátěžové testy, které tým podstoupil před začátkem přípravy a pak přijdou na řadu srovnávací?

Starší hráči už se pohybují přibližně na stejných hodnotách. Třeba takový Jarda Kracík má na FTVS šestadvacet testů a za posledních pět šest let jsou na stejné úrovni. Je tam dobrá trénovanost, udržuje se v kondici. Není to kluk, který by nabral během dovolené deset kilo. Ale každý hráč má svá specifika, hodnoty a parametry. Pro nás je to o tom, abychom věděli, na čem jsme začínali a co jsme rozvinuli.

Vaše paní, Barbora Snopková, se nedávno stala generální ředitelkou pražské Sparty. Nevystrašilo trošku vedení Plzně, jestli nemáte zaječí úmysly?

Popravdě, s Martinem (Strakou) jsme se o tom ani nebavili. Mě spíš pobavily ohlasy, že jsem ve střetu zájmů. Já ho tam tedy nevidím. Pracuji v Plzni, to je pro mě nejdůležitější. Co dělá moje paní ve Spartě, je náplň její práce. To je všechno.