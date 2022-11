Neussera v čele Národní sportovní agentury vystřídá Šebek, oznámil premiér

nového předsedy Národní sportovní agentury (NSA)

Datum a místo narození: 18. března 1972, Pardubice

Funkcionářská kariéra: obchodní manažer HC Pardubice (2003–11), ředitel agentury Pro Hockey (2011-12), generální manažer HC Pardubice (2012–15), člen výkonného výboru svazu ledního hokeje (2012-16), provozně-ekonomický manažer Dynama Pardubice (2017-19); předseda veslařského svazu (od 2021), předseda Národní sportovní agentury (od 2022)

Ostatní: bývalý dlouholetý manažer hokejových Pardubic a regionální politik; vystudoval sportovní management na pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu; v roce 1995 nastoupil do pardubického hokejového klubu, kde v různých funkcích pracoval s přestávkami více než 20 let; loni v květnu byl zvolen novým předsedou veslařského svazu, v minulosti vesloval a poté i trénoval; do říjnových voleb byl místostarostou prvního městského obvodu a zastával rovněž post ředitele Rozvojového fondu Pardubice za ODS.