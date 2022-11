S novým šéfem zachránit a zlepšit český sport. NSA čekají změny i výzvy

Z tohoto pohledu mohou změny v NSA budit obavy, že místo rychlého řešení si budou novoty teprve sedat, zároveň jsou však úpravy logické a delší dobu očekávané.

V NSA má vzniknout třeba dozorčí rada, která bude kontrolovat chod agentury. A nejvýraznější novinku představil ve čtvrtek premiér Petr Fiala: „S panem Neusserem jsme se dohodli, že své působení v čele NSA ukončí k 30. listopadu tohoto roku.“

„Chystaná novela zákona stanovuje podmínky, které nesplňuji,“ zmínil Neusser, že nemá magisterský titul, což bude nově pro šéfa nutné.

Jelikož Neussera do funkce jmenoval předchozí premiér Andrej Babiš, o jeho konci se spekulovalo už od nástupu Fialy do úřadu.

A další důvod pro výměnu?

Navzdory poděkování NSA i Neusserovi za práci Fiala prohlásil: „Ve sportovním prostředí nepanuje úplně dobrá atmosféra, existuje určitá nedůvěra. Ne vše se dařilo, třeba vztah mezi obcemi a NSA.“

V neshodách figuroval i sám Neusser, který se loni v létě dostal do sporů s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem, jehož kritizoval už před nástupem do funkce šéfa NSA v květnu 2021 a plánoval s ním soupeřit o post předsedy ČOV.

Končící předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser

Nakonec nahradil Hniličku a do ČOV se opíral kvůli skandálu kolem speciálu na hry do Tokia, na jehož palubě se rozšířil koronavirus. „Další komunikaci s ním si neumím představit, bylo to pro mě šokující, předvedl dno,“ reagoval na kritiku Kejval.

Neusser ve čtvrtek po oznámení svého konce nenaznačil, že by se mohl vrátit zpět na půdu ČOV a znovu konkurovat Kejvalovi.

S výhledem na svou budoucnost sdělil pouze: „V tuto chvíli s jinou funkcí v NSA nepočítám.“

Za své úspěchy během rok a půl dlouhého působení ve funkci označil třeba zavedení pravidel pro rozdělování investičních i neinvestičních dotací.

„Zasadili jsme se o to, že vznikla prioritizace sportů,“ připomněl větší podporu olympijským odvětvím. A současný plán – pokud ho nové vedení nezmění – zní, že zvláštní důraz dostanou ženské kolektivy. „Chceme, aby měly úspěch a mohly být na olympijských hrách v roce 2028,“ nastínil Neusser.

A těsně před svým koncem stihl vyřešit i situaci v Antidopingovém výboru, v němž Světová antidopingová agentura odhalila mnoho závažných pochybení. „Dvacet let nefungoval a dali jsme ho dohromady,“ těší Neussera.

Zdůraznil, že pro nyní velmi ohrožený český sport bude důležitá kontinuita v NSA. „Proto končím k 30. listopadu, abychom mohli vypsat dotační tituly pro následující rok, což je nejdůležitější, a aby nové vedení mělo čas seznámit se během prosince s chodem agentury a od Nového roku ji převzalo. Situace v českém sportu je kritická a agentura bude mít práci na všech frontách.“

Proto premiér Fiala nastínil, že i nový předseda vzejde ze sportovního prostředí. „Potřebujeme posílit důvěru a stabilizovat sport, takže odborná kompetence je samozřejmostí.“