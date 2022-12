Šebek jde řídit sport, Pardubice musí najít nového šéfa Rozvojového fondu

Zdá se, že pozice v čele Rozvojového fondu Pardubice je docela účinný výtah k lepším a prestižnějším postům. V roce 2014 právě z ní odcházel dělat primátora Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO a nyní Ondřej Šebek z ODS dokonce zamířil do pozice jakéhosi ministra pro sport. Obsadil totiž post předsedy státního úřadu, který rozděluje dotace na sport.

Padesátiletý Šebek v Národní sportovní agentuře (NSA) nahradil Filipa Neussera, který skončil v čele Národní sportovní agentury po dohodě s premiérem Petrem Fialou. „Stát v čele nejvýznamnější sportovní instituce v ČR je nejen výzva, ale i velká zodpovědnost. Vnímám to jako možnost pomoci sportu,“ řekl Šebek, který byl krátce také předsedou veslařského svazu.

V pardubickém hokejovém klubu pak strávil zhruba 20 let, když se dostal i na pozici generálního manažera.

„Budu mít příležitost využít své dlouholeté zkušenosti ve sportovním managementu. Právě skutečnost, že mohu nabídnout praktický pohled na řízení sportu z pohledu kolektivního i individuálního, profesionálního i amatérského, vrcholového i mládežnického, to vše jsem ve své dosavadní kariéře absolvoval, byla mou velkou výhodou při výběru kandidátů na post předsedy NSA,“ uvedl v rozhovoru na svazovém webu.

A jeho příchod do Prahy vyvolal docela pestrý mix emocí. Z hlavního města zatím zaznívají především slova uznání a také velká očekávání. „Ondřeje Šebka považuji za zkušeného manažera, který se ve sportu pohybuje celou profesní kariéru a má zkušenosti z různých sportovních aktivit. Věřím, že nový předseda vnese do NSA také klid a rozvahu. Očekávám od něj, že ji bude spravovat způsobem, aby agentura plnila svoji funkci ve prospěch českého sportu i společnosti,“ uvedl premiér Fiala.

Fanoušci Dynama: Za úpadek klubu může Šebek

Ovšem značná část hokejových fanoušků dávala najevo spíše zděšení. Šebka totiž považují za hlavního pachatele toho, jak se Dynamo po nečekaném konci manažera Zbyňka Kusého na jaře 2012 propadlo do suterénu. Přitom právě Šebek kormidlo úspěšné organizace po Kusém převzal, když ho nominoval tehdejší majitel Pardubic Roman Šmidberský.

„Vždycky jsem přemýšlel, proč to nechal Roman Šmidberský (úpadek Dynama) zajít až tak daleko a co vlastně přesně mohlo za odchod Zbyňka Kusého. Ale smrtelný koktejl míchal Šebek,“ napsal na Twitter třeba Vítězslav Košťál.

Podobných reakcí na nominaci Šebka do čela NSA je mnohem více. Fanoušci mu vytýkají špatnou komunikaci a hlavně sportovní úpadek klubu, který však vygradoval až po jeho odchodu z pozice generálního manažera. Zajímavé také je, kolikrát se Šebek do klubu vrátil.

Poprvé skončil ještě za éry Kusého, za které pracoval jako marketingový manažer. Na začátku sezony 2015/2016 ho pak Šmidberský vyhodil z pozice generálního manažera kvůli špatným sportovním výsledkům Dynama. Ale už v prosinci 2017 byl zpátky, tentokrát jako provozně-ekonomický manažer. Ovšem ani na této pozici se v chřadnoucím klubu dlouho neohřál. V říjnu 2019 byl totiž odvolán z pozice člena představenstva i manažera pro provoz a ekonomiku.

Pro radnici pak znamená odchod Šebka z čela firmy, která se stará o hokejovou arénu, Machoňovu pasáž nebo městské byty, starosti s výběrem nástupce. Šebek totiž logicky post šéfa Rozvojového fondu musí opustit.

„Tak nějaké signály, že by k tomu mohlo dojít, jsme měli. Pan Šebek už podal rezignaci, ale ještě pár týdnů v představenstvu zůstane. Nové vedení firmy se bude vybírat v lednu a to pak vypíše výběrové řízení na nového ředitele,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO s tím, že jeho předchůdce Martin Charvát se nejspíše do fondu vracet nebude. I když mu tam ze zákona drží místo. „Ne, to není ve hře,“ dodal Nadrchal.