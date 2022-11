Šebek po přesunu do čela NSA skončí ve vedení veslařského svazu

„Vzhledem k tomu, že o nominaci Ondřeje Šebka na předsedu NSA vědělo předsednictvo ČVS již delší dobu, jsou připravena veškerá opatření tak, aby chod svazu plynule pokračoval bez jakýchkoliv problémů bez obsazené funkce jeho předsedy,“ uvedli veslaři na oficiálním webu ČVS.

Předsednictvo by mělo určit termín volební valné hromady, do které bude svaz řídit některý z místopředsedů. Případně budou rozhodovat společně. Šebek vede veslařský svaz od loňského května, v minulosti mimo jiné s přestávkami více než 20 let pracoval v různých funkcích v pardubickém hokejovém klubu a byl také členem výkonného výboru hokejového svazu.