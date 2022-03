Smutek v Seattlu, Rodgersova telenovela u konce a výprodej v Chicagu

Léta hojnosti a bojů o Super Bowl jsou pryč. Seattle Seahawks, jeden z nejpopulárnějších NFL týmů na české scéně, jde do velké přestavby. Po deseti letech ambicí na kralování NFL přicházejí změny. Quarterback Russell Wilson míří do Denveru, hvězda obrany Bobby Wagner si bude hledat nové angažmá.

Časy Legion of Boom, obrany Seattlu, která několik let byla největším postrachem soupeřů v NFL, jsou dávno pryč. Hvězdy jako Richard Sherman, Kam Chancellor, Michael Bennet, Earl Thomas ze Seattlu dávno odešly. Teď odchází i ta poslední. Budoucí člen síně slávy linebacker Bobby Wagner byl propuštěn a stal se z něj volný hráč. O 31letého obránce bude na trhu velký zájem.

Ještě větší ranou pro fanoušky Hawks je konec quarterbacka Russella Wilsona. Ten byl vyměněn do Denveru za dva výběry v prvním kole draftu, dva v druhém kole, jeden v pátém a hráče Drewa Locka, Noaha Fanta a Shelbyho Harrise.

Bobby Wagner jako hráč Seattle Seahawks

Broncos tak získali hvězdného quarterbacka, kterého po konci legendárního Peytona Manninga roky hledali, a Seattle draftovou munici na přestavbu přestárlého týmu.

Experti hodnotí výměnu jako jasné vítězství Broncos, kteří vyřešili svoji největší slabinu v sestavě. U Seattlu naopak čekají, co bude dál. Vždyť tým vede nejstarší kouč v NFL. Sedmdesátiletý Pete Carroll má sice smlouvu v klubu až do roku 2025, bude mít ale sílu na vybudování dalšího úspěšného týmu?

Broncos se naopak v AFC West mohou konečně směle měřit s týmy jako Chiefs, Raiders či Chargers. Quarterbaci Mahomes, Carr, Herbert a teď i Wilson dělají z AFC West nejatraktivnější divizi v současné NFL.

Duo zabijáků

Reakce na Wilsonův trade na sebe nenechala dlouho čekat. Los Angeles Chargers s mladou vycházející hvězdou quarterbackem Justinem Herbertem začínají zbrojit na další sezonu.

Proti kvalitním quarterbackům v divizi posilují defenzivu. Z Chicaga za dvě volby v draftu přivedli defenzivního enda Khalila Macka. Jedenatřicetiletého veterána, který většinu loňské sezony vynechal kvůli zlomené noze. Když je však Mack zdravý, tak stále patří k nejdominantnějším defenzivním hráčům NFL.

Russell Wilson rozehrává útok Seattle Seahawks.

Společně s Joeyem Bosou by měli vytvořit nejlepší pass rush duo v NFL. Mahomes, Wilson ani Carr se rozhodně nudit nebudou.

Odchod Macka znamená, že se nové vedení Chicaga rozhodlo k přestavbě přestárlé defenzivy a stavbě nového týmu kolem mladého quarterbacka Justina Fieldse. Finanční zdroje, co Bears investovali do defenzivy, chce nový generální manažer Ryan Poles použít do ofenzivy, která Chicago v posledních letech tolik trápila. Bears však zřejmě podobně jako Seattle nečeká slibná další sezona a vedení kouká do vzdálenější budoucnosti.

Telenovela u konce

Slaví naopak v Green Bay. Hvězdný Aaron Rodgers se konečně rozhodl a domluvil se s klubem na další čtyřleté smlouvě za 200 milionů dolarů. Jde o historický kontrakt. Smlouva by současnému MVP měla přinést kolem 50 milionů dolarů ročně. Z 200 milionů by měl mít Rodgers 153 milionů dolarů garantovaných. Neuvěřitelné u jednoho z nejstarších hráčů v lize.

Fanoušci i vedení Packers si ale oddechli. Rodgers v posledních dvou posezonních obdobích svůj tým doslova vydíral při rozhodování o své budoucnosti a vztahy mezi superhvězdou a vedením tradičního klubu měly k ideálu daleko. Nakonec se zdá, že šlo v první řadě o finanční ohodnocení a z Rodgerse se v 38 letech stal opět nejlépe placený quarterback ligy.

Packers se navíc podaří minimálně na sezonu udržet i hvězdného wide receivera Davanteho Adamse. Obě hvězdy z platového stropu ukrojí Packers přes 70 milionů dolarů ročně. Bude zajímavé sledovat, jak to uškodí obraně Green Bay, kde nebudou zbývat vedení klubu prostředky k podpisu řady klíčových hráčů. Packers sází vše na jednu kartu.

Podstatné je, že Rodgers zůstává v týmu, kde strávil celou kariéru a kde před 12 lety slavil Super Bowl. Podaří se mu konečně získat druhý? Roky se snaží marně, v play off vždy přijde velké zklamání. V oslabené NFC k tomu ale teď bude mít určitě velkou šanci.

Český podcast o dění v NFL: