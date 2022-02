Trenérský kolotoč v NFL: zájem o ofenzivní mládí i sázky na jistotu

Rams a Cincinnati Bengals, kteří se utkali v letošním Super Bowlu jsou ukázkou toho, jak angažování nového hlavního trenéra může úplně otočit směřování týmu. Oba kluby dlouho byly na chvostu NFL a o účasti v Super Bowlu si mohly nechat jen zdát.

Po nezdarech se v Rams rozhodli k radikálnímu řešení a v roce 2017 angažovali tehdy teprve třicetiletého Seana McVaye. Energický trenér vytáhl Rams z herní bídy a už dvakrát se probojoval až do Super Bowlu, který letos dokázal i vyhrát.

Téměř totožnou cestou se vydali také Bengals. Ti čekali před letošní sezonou na výhru v play off od roku 1991. Zach Taylor převzal v roce 2019 tým v rozkladu a podařilo se mu ho z posledního místa v tabulce vytáhnout až k letošní účasti v Super Bowlu.

V podobný scénář doufá hned devět týmů. Angažování hlavního trenéra je ale většinou loterie. Statistika z nedávné historie nedává novým hlavním trenérům moc šanci. Většina z nich se z týmu poroučí ještě před uplynutím platnosti smlouvy, která se většinou stanovuje na čtyři roky.

Sean McVay (vlevo) se na tréninku Los Angeles Rams zdraví s Andrewem Whitworthem.

„Pozice hlavního trenéra je hodně specifická a jen těžko se dopředu odhaduje, jestli daný trenér má správné předpoklady. Musí se sejít hodně věcí, aby se vytvořil fungující tým. Herní schémata jsou téměř až na posledním místě. Hlavní trenér je spíš CEO firmy a k tomu ho žádná jiná trenérská role nepřipraví. Proto vidíme tolik neúspěchů, ale i překvapení,“ vysvětluje PR manažer České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.

Při angažování nového hlavního trenéra existují dva hlavní trendy.

Sázka na zkušenost

Jednou z možností je sáhnout po trenérovi, který má bohaté zkušenosti a již za sebou má angažmá na pozici hlavního trenéra v NFL. Takovou cestou se vydali například Las Vegas Raiders, kteří si vybrali Joshe McDanielse. Ten - podobně jako McVay - dostal první příležitost stát se hlavním trenérem v mladém věku. Ve 33 letech převzal otěže Denver Broncos. Jeho angažmá ale rychle skončilo neúspěchem. Pohádal se s koordinátory, s hráči a brzy byl vyhozen.

McDaniels se vrátil do New England Patriots, kde pod taktovkou legendárního Billa Belichicka sbíral zkušenosti, Super Bowly a čekal na druhou příležitost. Ta teď přišla.

„Poučil jsem se. Nedokázal jsem vycházet s některými lidmi, dnes jsem moudřejší,“ slibuje.

Český podcast o aktuálním dění v americkém fotbalu:

Podobnou cestou se vydali také Houston Texans, Jacksonville Jaguars a New Orleans Saints. Lovie Smith, Doug Pederson a Dennis Allen již za sebou mají jednu štaci na pozici hlavního trenéra. Smith se dokázal probojovat až do Super Bowlu s Chicago Bears, Pederson dokonce Super Bowl vyhrál s Philadelphia Eagles.

Mládí a úspěch jako koordinátor

Další týmy se vydaly podobnou cestou jako Rams a Bengals. Minnesota Vikings a Miami Dolphins si vybrali mladé trenéry, kteří hýří energií. Kevin O’Connell (36 let) a Mike McDaniel (38 let) nemají bohaté zkušenosti z vysokých pozic v NFL týmech. To ale mohou dohnat jinými kvalitami podobně jako kdysi třicetiletý McVay na začátku angažmá v Rams.

O’Connell přichází do Vikings právě z Rams a McDaniel dlouho pracoval po boku Kyla Shanahana v San Francisco 49ers, takže oba z první ruky sledovali počínání mladých hlavních trenérů.

Mike McDaniel jako nový trenér Miami Dolphins

Vstupenkou je i výborná vizitka na pozici koordinátora útoku nebo obrany. Brian Daboll dělal s útokem Buffalo Bills a quarterbackem Joshem Allenem zázraky, a tak není divu, že získal pozici hlavního trenéra New York Giants.

Podobný plán měli i Denveru a Chicagu, kde se usadili dlouholetí koordinátoři.

Konkurence na univerzitě i v televizi

NFL týmům vyrostla v angažování trenérů konkurence. Nejlepší univerzitní týmy často nabízejí mnohem lepší podmínky. O slovo v přetahování se hlásí také televize. Ty totiž na pozice spolukomentátorů a hostů ve studiu nelákají pouze bývalé hvězdné hráče, ale také trenéry. Jeden z nejlepších trenérů současnosti Sean Payton si v 58 letech rozhodl udělat od trénování New Orleans Saints pauzu, kterou si podle dohadů vyplní prací v televizi.

Dokonce i McVay ve svých 36 letech zvažoval jiné možnosti než trénování Rams. Vítěz Super Bowlu se ale zatím rozhodl pokračovat. Moc dobře ale ví, že šance na TV angažmá může přijít kdykoliv.