Jako vlastní gól v poslední sekundě. Slavní Patriots jsou v NFL pro smích

Po nevydařeném začátku se Patriots podařilo otočit skóre minutu před koncem a vedli 24:17. Raiders půl minuty před závěrem základní hrací doby dorovnali skóre.

Touchdown Keelana Colea dlouho přezkoumávali rozhodčí u videa. Bývalý šéf rozhodčích Dean Blandino, který nyní pracuje pro FOX televizi jako analytik, ještě před verdiktem tvrdil, že vidí dostatečný důkaz k tomu, aby se touchdown zrušil. Rozhodčí ale byli jiného názoru a skóre zápasu tak 32 vteřin před koncem čtvrté čtvrtiny bylo 24:24.

Tři vteřiny před koncem se Patriots ještě na vlastní polovině rozhodli pro běhovou hru. Všichni na stadionu i u obrazovek očekávali, že se obraně podaří Rhamondreho Stevensona zastavit před endzónou a zápas tak půjde do prodloužení.

Dov Kleiman @NFL_DovKleiman I NEVER SEEN THIS IN MY LIFE. HOW IS THIS POSSIBLE.



#RAIDERS WIN, WOOOW



Former #Patriots Chandler Jones too!



https://t.co/TsZBgN8va4 oblíbit odpovědět

Jenže Stevenson se dostal už na polovinu soupeře a nehodlal se smířit s tím, že by jeho nadějný běh jen tak skončil.

V momentě, kdy ho začali skládat obránci Raiders na zem, odhodil míč zpět na svého spoluhráče Jakobiho Meyerse.

Ten se s míčem 30 yardů od endzóny soupeře vymanil z bezprostředního tlaku a hledal dalšího spoluhráče, kterému by přihrál. V této situaci mohou hráči přihrávat míč pouze zpět - jako v ragby.

Mayers chtěl dlouhým passem vrátit míč na polovinu hřiště, kde stál quarterback Mac Jones. Jenže tento pass vystihl Chandler Jones z Raiders, bývalý hráč Patriots.

V cestě do endzóny už mu stál pouze quarterback, kterého se dokázal snadno zbavit, a namířil si to do endzóny. Stadion v Las Vegas vybuchl nadšením. Prodloužení se nekoná, výhra je doma.

Patriots nevěřili vlastním očím. Stejně na tom byli i ostatní diváci. „Mám to štěstí pracovat v NFL 25 let, ale nemůžu si vzpomenout na divočejší koncovku v historii ligy,“ okomentoval bezprostředně po zápase Rich Eisen z NFL Network.

Chandler Jones (55) z Las Vegas Raiders slaví výhru nad New England Patriots.

Eisen připomněl, že kromě nevídané koncovky v Las Vegas se Minnesotě ve stejném hracím kole podařil největší obrat v historii, když proti Colts smazali 33bodové manko.

„Snažil jsem se až moc být hrdinou. Musím se z toho poučit,“ litoval po zápase Mayers.

Trápení trenérský hvězd

Patriots proti Raiders měl to být ostře sledovaný zápas mezi legendárním trenérem Billem Belichickem a jeho studentem Joshem McDanielsem, který byl v trenérským týmu Patriots u všech šesti titulů. McDaniels před sezonou odešel z Patriots do Raiders, kde dostal druhou příležitost na pozici hlavního trenéra. Ta první, v Denver Broncos, nevyšla McDanielsovi podle představ a poměrně rychle se vrátil zpět do Patriots.

Bill Belichick sleduje své svěřence z New England Patriots.

Vysoká očekávání v průběhu sezony srazily špatné výkony obou týmů. NFL dokonce přesunula zápas z celostátního vysílání v hlavním vysílacím čase na „řadový“ zápas.

McDaniels druhé angažmá na pozici hlavního trenéra neodstartoval podle představ:

- promrhaný náskok 20 bodů proti Cardinals,

- promrhané náskoky o 17 bodů proti Jaguars a Chiefs,

- prohra s Indianapolis Colts, které před zápasem převzal dočasný trenér Jeff Saturday, jenž do té doby neměl jedinou trenérskou zkušenost,

- prohra s Rams, kteří angažovali den a půl před zápasem nového quarterbacka Bakera Mayfielda.

Také v táboře Patriots nemají v letošní sezoně příliš důvodů k oslavám. Belichick se rozhodl nahradit McDanielse hodně netradičním způsobem. Pozici ofenzivního koordinátora nikdo oficiálně nezastává a o útok se starají Matt Patricia a Joe Judge. Ani jeden z nich přitom nemají zkušenosti z trénováním útoku.

Patricia byl u Patriots defenzivním koordinátorem a následně neuspěl v roli hlavního trenéra Detroit Lions. Judge byl u Patriots dříve koordinátorem special týmů a také on následně neuspěl v roli hlavního trenéra, tentokrát v New York Giants. Oba trenéři se vrátili do Patriots a k překvapení všech dostali za úkol nahradit McDanielse a vést útok.

Maxx Crosby (98) z Las Vegas Raiders slaví, doběhl pro touch down v zápase s New England Patriots.

Netradiční experiment nefunguje. Útok Patriots je bezzubý. Vše pak dovršuje viditelně frustrovaný quarterback Mac Jones, který v průběhu zápasů dává průchod emocí jasně najevo, a to i směrem ke svým trenérům.

Nejúspěšnější tým posledních dvou dekád, který se ve 20 letech dostal hned devětkrát do Super Bowlu, spadl do absolutního průměru. A zdá se, že ani legendární trenér Bill Belichick to nedokáže zvrátit. Koncovka s Raiders se nesmazatelně zapsala do historie NFL a záběry z poslední akce uvidíme v nadcházejících letech ještě mnohokrát.