Purdy lepší než Brady. Náhradník náhradníka si vyšlápl na legendu legend

Podle tradice se mu říká „Mr. Irrelevant“ – Pan Nepodstatný. Dvaadvacetiletého nováčka tak přejmenovali poté, co byl v posledním draftu NFL vybrán na úplně poslední pozici v sedmém kole jako 262. Tam převážně neberete starting quarterbacka budoucnosti. Maximálně projekt, z kterého jednou možná může něco vyrůst.

Purdyho vzestup ale nabral mnohem vyšší rychlost. Zkraje sezony se 49ers vážně zranil první quarterback týmu Trey Lance. Toho nahradil dlouholetý starter Jimmy Garoppolo. Purdy se tak velmi rychle posunul do pozice dvojky. Učit se za zkušeným Garoppolem bylo to nejlepší, co se mu mohlo v kariéře stát. Bývalý quarterback Patriots je trpělivým mentorem, zároveň spolehlivým hráčem na hřišti.

Bohužel pro 49ers, jak už tomu bylo několikrát v minulosti, i Garoppola zradilo zdraví. V minulém zápase s Miami tak musel Purdy rychle na hřiště.

V propracovaném systému kouče Kylea Shanahana si vedl skvěle a dovedl tým k pohodlnému vítězství. Teď v neděli ale měla přijít první pořádná zkouška. Proti legendě amerického fotbalu Tomu Bradymu. 49ers předvedli dominantní výkon. Od první minuty kontrolovali utkání a drtili svého soupeře v útoku i obraně.

Brady se vztekal, frustrovaně gestikuloval na sideline směrem ke spoluhráčům. I pro něj to byl velký zápas. Vždyť z oblasti kolem San Franciska pochází a na utkání s domácím týmem pozval přes 150 svých přátel.

Show ale patřila domácímu týmu v čele s quarterbackem, jenž při Bradyho premiéře v NFL ještě ani nebyl na světě.

Bývalý univerzitní quarterback Iowa State působil ledově klidně. Přihrávky na tight enda George Kittla měly potřebnou přesnost. Dirigování útoku mu nedělalo problémy. Pas po úniku před stíhajícím Joem Tryonem-Shoyinkou na Deebo Samuela byl kus hodný mistra, ne nováčka, který hraje svůj druhý zápas v životě. Právě Samuel během zápasu odstoupil kvůli poranění kotníku. Útok 49ers ale fungoval dál. To dojalo i Purdyho rodinu v hledišti. Otec se neubránil slzám.

ESPN @espn Brock Purdy's dad watching his son



What a moment



(via @nfl)

https://t.co/gsM4k3Y4Nr oblíbit odpovědět

„Všichni dnes viděli, proč si 49ers nestáhli Bakera Mayfielda, proč o něj neměli ani zájem. Kouč Shanahan moc dobře ví, co má v tomhle mladíkovi. Měl přes půl roku na to naučit se play book. Na univerzitě sice neexceloval, ale odehrál dost zápasů. Není to zase takový zelenáč, i s ním jsou 49ers hodně nebezpeční,“ říká bývalý hráč Willie McGinest, dnes analytik pro NFL.

Z české scény Známe účastníky nejvyšší ligy mužů pro příští sezonu. Sedm dříve jasných týmů nově doplní Znojmo Knights. Přihlášku podali ještě Pardubice Stallions, kteří mohou být v roli náhradníků. O podobě dalších mužských soutěží bude jasno na začátku roku.

Dominance San Franciska je hodně cenná, obrana Bucs totiž patří k těm lepším v NFL. Na mladém quarterbackovi ale bylo vidět, že je na velkou chvíli připraven.

„Cítím důvěru trenérů i spoluhráčů. Celou sezonu jsem se připravoval na chvíli, kdy může přijít šance. I jako poslední draftovaný hráč jsem věděl, že jsem důležitou součástí týmu,“ říkal na tiskovce Purdy.

S výškou 184 centimetrů sice patří k nejmenším quarterbackům v lize a za giganty v ofenzivní lajně ho snadno přehlédnete. Jeho výkon proti legendě NFL však zaujal všechny. I přes smůlu na zranění nejsou 49ers odepsaní, protože Brock Purdy možná začal psát velký příběh „Pana Nepodstatného“. První kapitola mu vyšla na jedničku.