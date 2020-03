Nastal smír mezi NFL a hráči. Některé hvězdy však varují: Půjde o zdraví

Pandemie koronaviru zastihla NFL v období mimo sezonu. Oproti NHL a NBA tak má americký fotbal značnou výhodu. Nemusí řešit, co s utkáními, která se mají hrát právě teď. První přípravné zápasy NFL jsou na programu až na začátku srpna.

To ale neznamená, že by se do té doby v NFL nic nedělo. Zásadním milníkem bylo prodloužení kolektivní smlouvy. Nyní odstartují námluvy a pohyb na volném trhu hráčů, v dubnu draft a od července tréninkové kempy s finální přípravou na zápasy. Teď se však vše mění téměř z hodiny na hodinu, proto jakýkoliv plán na měsíce dopředu je s velkým otazníkem.

Kolektivní smlouva s mnoha otázkami

Pohodu a klid byste mezi hráči, trenéry, manažery a agenty hledali po podpisu kolektivní smlouvy marně. Hlasování skončilo poměrem 1019 ku 959 pro přijetí. Rozdíl 60 hlasů stačil.

Těžko odhadovat, jak by hlasování dopadlo, kdyby hlasovali všichni hráči. Přibližně 500 hráčů se totiž vůbec nevyjádřilo. K tomu si přidejme i fakt, že někteří hráči volili ještě před vypuknutím všech opatření spojených s koronavirem. Hráčská asociace nepovolila hráčům změnit svou volbu.

Volili by hráči v době větší nejistoty jinak? To už se nedozvíme. Nová dohoda je přijata. Bujaré oslavy desetiletého příměří ale nečekejme. Pro velkou skupinu hráčů je nová kolektivní smlouva nepřijatelná. Podle výsledků hlasování má v průměru každý tým téměř 30 hráčů na soupisce, kterým se nelíbí nové podmínky.

Co bylo hlavním jádrem sporu? Majitelé přišli k vyjednávání s jasným požadavkem. Základní část se prodlouží o jeden zápas. Tým tak nově odehraje 17 zápasů místo současných 16. Odpůrci tvrdí, že je to v rozporu s ochranou zdraví hráčů, což je dlouhodobě velkým tématem NFL. Mezi hlasité odpůrce se zařadily hvězdy ligy jako Aaron Rodgers, J. J. Watt nebo Richard Sherman.

Aaron Rodgers (12) a Randall Cobb (18) oslavují povedenou akci Green Bay Packers.

„Je to pokrytectví. Mluví o zdraví hráčů, ale vypadá to, že i to má svou cenu,“ neskrýval svůj názor Sherman během tiskové konference před Super Bowlem. „Nechápu, jak se vůbec sedmnáctý zápas dostal do vyjednávání,“ přidal se Aaron Rodgers.

Postoj majitelů byl ale jasný. O sedmnáctém zápase se nebude vyjednávat. „Nebyl to náš nápad, ale myslím, že jsme toho dostali na oplátku dost,“ hodnotil navýšení zápasů prezident hráčské asociace Eric Winston.

Víc zápasů, víc peněz z televize

V průběhu vyjednávání bylo patrné, že majitelé chtějí zápasy navíc, o dva týmy více v play off a chtějí kolektivní smlouvu podepsat co nejdříve. Přestože ta předchozí měla vypršet až za rok. Winston odmítá, že by dohoda byla narychlo vytvořená. „Tato dohoda je cokoliv jen ne uspěchaná. V průběhu sezony jsme se potkali se všemi týmy a diskutovali, jak vyjednávání probíhají.“

Proč došlo k dohodě už nyní? Jde o peníze z vysílacích práv. Značná část příjmů NFL přichází z prodeje televizních práv. Stanice CBS, FOX a NBC platí dohromady ročně přibližně tři miliardy dolarů. Současné smlouvy s televizemi vyprší v roce 2022 a majitelé by rádi smlouvy prodloužili. Navíc věří, že tentokrát budou ve hře i další velcí hráči, kteří by mohli mít o zakoupení práv zájem. Nahlas se mluví o Facebooku nebo Amazonu.

Hlavním cílem majitelů je pochopitelně zvýšit cenu televizních práv. K tomu ale potřebovali záruku, že se bude NFL skutečně hrát. To jim nyní zajišťuje kolektivní smlouva podepsaná do roku 2030.

Tyreek Hill (10), Patrick Mahomes (15) a Demarcus Robinson (11) z Kansas City Chiefs se radují z touchdownu.

Zároveň se majitelé chtěli vyhnout vyjednávání po ročníku, kdy souběžně s NFL poběží sledované prezidentské volby. V roce 2016 utrpěla NFL znatelný pokles ve sledovanosti a největším faktorem byl souboj Donalda Trumpa s Hilary Clintonovou o Oválnou pracovnu.

Problém s hráči mají majitelé vyřešený. Teď se budou muset ještě poprat s nejistou situací ohledně koronaviru.

Nový formát play off

Za předpokladu, že sezonu nezastaví pandemie, čeká na NFL několik novinek. V sezoně 2020 postoupí do play off hned 14 týmů a pouze vítězové konferencí dostanou v prvním kole volno. Přesný formát prvního kola, tzv. Wild Card, dosud není známý, ale nejpravděpodobněji se jeví tři zápasy v sobotu a tři zápasy v neděli.

Na základě vyjednávání o televizních právech pak mohou majitelé od sezony 2021 přistoupit k rozšíření základní části na 17 zápasů. Zápasy NFL jsou stále žádaným televizním programem, a to i v éře streamovacích služeb. Lze tedy očekávat, že budou majitelé ve vyjednávání prodeje televizních práv úspěšní a k navýšení zápasů od roku 2021 skutečně dojde.

Hlavním benefitem pro hráče je navýšení minimálního platu, který se zvedl z 510 tisíc dolarů ročně na 610 tisíc. V posledním roce kolektivní smlouvy by minimální plat měl naskočit až na milion dolarů ročně. To byl jeden z hlavních argumentů, proč hráči hlasovali pro přijetí kolektivní smlouvy i na úkor prodloužení sezony.

Russell Wilson (vlevo) a Marshawn Lynch na tréninku Seattle Seahawks

Velká část hráčů NFL totiž pobírá minimum a o smlouvě, kterou dostává Russell Wilson a podobní, se jim může jen zdát. Navíc průměrná délka kariéry v NFL je přibližně tři roky. Rychlé zvýšení platu tak bylo silným argumentem.

Platový strop se pro sezonu 2020 zvedl z 188,2 milionu na 198,2 milionu dolarů na tým. První ročník s platovým stropem v roce 1994 přitom dával týmům možnost utratit maximálně 34 milionů. V roce 2011 to bylo 120 milionů. Platový strop každý rok neustále dramaticky roste. I zde lze očekávat pokračují trend.

Posune koronavirus draft?

NFL společně s hráčskou asociací zatím nezměnily harmonogram sezony. Stále tak platí, že začíná volný trh a týmy se připravují na draft, který má proběhnout na konci dubna v Las Vegas. To se ale nelíbí týmům a agentům.

„Svět se zastavil, máme nouzový stav a stále pokračujeme? Ukazujeme ostatním, že nás to nezajímá,“ získalo NBC Sports vyjádření jednoho generálního manažera. „Dokážete si představit reakce lidí, až některý z týmů ohlásí podpis hráče za 60 milionů dolarů, zatímco tisíce lidí ztrácí práci,“ dodal jeden z týmových manažerů.

Podle Adama Scheftera z ESPN za zachování harmonogramu stojí hráčská asociace. „NFL chtěla posunout volný trh, ale hráčská asociace to zamítla. Argumentují tím, že situace může být v následujících týdnech ještě horší.“ S tím nesouhlasí týmy ani hráči, „Nikdy jsem neviděl tolik naštvaných lidí. Od hlavních trenérů až po samotné hráče,“ dodal Schefter.

Nikdo neví, jak bude získávání volných hráčů fungovat. Hráči se často osobně setkávají s potenciálními zájemci a každý podpis v novém týmu je podmíněn lékařskou prohlídkou a fyzickými testy. „Týmy investují do hráčů miliony dolarů a chtějí s nimi jít do nemocnice na prohlídku,“ vysvětluje Schefter. V současné době je absurdní, že by hráč měl jít do nemocnice kvůli vyšetření, které by potvrdilo podpis smlouvy.

NFL alespoň zakázala týmům zvát si hráče, kteří vstupují do letošního draftu. Podle pravidel si tým může pozvat až 30 hráčů. Nyní to omezila pouze na telefonáty. To může být pro některé mladé hráče problém.

Patrick Mahomes, hvězdný quarterback Kansas City Chiefs, odpovídá novinářům.

Podle Petera Kinga z NBC Sports totiž mohou mít tyto schůzky klíčový vliv na rozhodování, koho v draftu vybrat: „Zeptejte se Andyho Reida. Až osobní setkání s Patrickem Mahomesem na stadionu Chiefs utvrdilo Reida v tom, že jeho tým půjde v draftu agresivně po nadějném quarterbackovi. To samé platilo pro Roba Gronkowského, který měl na univerzitě zdravotní problémy a až osobní návštěva přesvědčila Patriots, aby po Gronkowském sáhla.“

Do středy mají týmy možnost oslovit hráče, kterým vypršela smlouva. Následně budou moct týmy podepisovat nové hráče. Vzduchem tak kromě viru budou létat i stovky milionů dolarů. A svět se nejspíš zeptá: „Je teď ta správná chvíle na milionové smlouvy?“