Brady dává Patriots vale? Legendu chce kamarád i favoriti Super Bowlu

Patriots nedali 20 let ostatním týmům šanci hvězdného quarterbacka ulovit. Až nyní. Odhlédneme-li od všeprostupujícího koronaviru, nové působiště Toma Bradyho je v NFL tématem číslo jedna.

Brady několikrát Patriots ustoupil a souhlasil s nižším kontraktem. Nechtěl svým platem svázat týmu ruce při budování soupisky. Ta je ovlivněna pevně stanoveným platovým stropem.

„Je pravda, že dával Patriots dlouhou dobu slevu,“ potvrdil bývalý ofenzivní koordinátor Patriots Charlie Weis. Díky tomu se Patriots v čele s hlavním trenérem Billem Belichickem podařilo vybudovat dynastii.

Jenže s přibývajícími roky se Bradymu přestal líbit přístup Patriots. Belichick svými rozhodnutími dával najevo, že začíná pomalu myslet na éru po Bradym.

Spor o dlouholetý kontrakt

Podle reportéra NBC Sports Toma Currena je hlavním problémem spor o dlouholetý kontrakt. „Již od vítězství v Super Bowlu proti Atlanta Falcons v roce 2017 Brady doufal ve smlouvu až do roku 2020.“ Víceletého kontraktu se ale nedočkal. Patriots vzhledem k věku legendy chtěli přistupovat k jeho smlouvě z roku na rok.

Tom Brady a Gisele Bündchenová na Met Gala (New York, 7. května 2018)

Podle Currena byla pro Bradyho poslední kapkou vyjednávání před uplynulou sezonou. „Brady chtěl podobný kontrakt, jako dostal Drew Brees v New Orleans. To ale nedostal. K prodloužení kontraktu nedošlo, jen se mu zvýšil plat, který i tak byl stále daleko od průměrného platu kvalitního quarterbacka.“

Brady kývl na zvýšení platu bez prodloužení smlouvy s podmínkou, že po sezoně bude volným hráčem. Vše za předpokladu, že se s Patriots nedomluví na prodloužení smlouvy ještě před začátkem trhu s volnými hráči.

Šestinásobný vítěz Super Bowlu je stále pod smlouvou, a tak ho podle pravidel NFL nemohou ostatní týmy kontaktovat dříve než v pondělí 16. března. To začne období lákání, kdy i ostatní týmy budou moct přijít s nabídkou. Volný trh, kdy může dojít i k finálnímu podpisu smlouvy, pak začne ve středu 18. března.

Testování trhu?

V průběhu necelých tří dní má Brady možnost zjistit, jaký je o jeho služby zájem. Řada expertů přichází s názory, kam by Brady mohl zamířit. Někteří přichází i s informacemi z blízkého okolí. „Byl bych v šoku, kdyby Brady zůstal v Patriots,“ nechal se slyšet Jeff Darlington z ESPN.

Bill Belichick, trenér New England Patriots, o svém šestém triumfu v Super Bowlu.

Ostatní si už tak jistí nejsou a spíše hledají vhodný tým. Los Angeles Chargers? Las Vegas Raiders? Nebo Tennessee Titans? Brady si i pár dní před začátkem celého kolotoče drží karty u těla. „Tommy mi psal, že mám vše uvést na pravou míru,“ uvedl jeho bývalý trenér Weis. Bradyho vzkaz je prý jasný: „Nikdo nic neví, protože ani já nic nevím.“ Další vyjádření z Bradyho nedostanete.

Weis, který značnou část trenérské kariéry strávil s Belichickem, si myslí, že Patriots nebudou čekat až do zahájení volného trhu. Důvodem je platový strop a důsledky starého kontraktu. Pokud Patriots Bradyho nepodepíší před 18. březnem, tak jim automaticky naskočí 13 milionů dolarů v platovém stropu pro nadcházející sezonu. A to i v případě, že by Bradyho následně opravdu podepsali. Podpis nové smlouvy před tímto datem by znamenal jen 6,5 milionů navíc v platovém stropu pro sezonu.

Znamenalo by to, že by Brady zabíral v platovém stropu 13 milionů a k tomu celý nový plat na sezonu 2020. „Pokud chtějí Patriots Bradyho podepsat, stane se tak do 18. března,“ uzavírá Weis.

Jenže je to ještě složitější. Důležitým faktorem je také kolektivní smlouva mezi hráčskou asociací a NFL. O jejím přijetí hlasují hráči do sobotní půlnoci. Pokud se kolektivní smlouva schválí, mají Patriots více manévrovacího prostoru, jak s prodloužením kontraktu naložit. Mohli by totiž výrazně snížit zátěž v platovém stropu. Pokud hráči novou kolektivní smlouvu neschválí, bude Bradyho návrat do Patriots složitý. „Bez informací o nové kolektivní smlouvě je vyjednávání mezi Bradym a Patriots na mrtvém bodě,” potvrdil stav Adam Schefter z ESPN.

Za bývalým spoluhráčem, nebo domů?

Kolik týmů předloží Bradymu nabídku v případě, že se Patriots se svým hráčem nedomluví na novém kontraktu? Peníze u Bradyho nejsou hlavním motivem. Vybírat si bude mezi týmy, které mají šanci porvat se o Super Bowl v následujících dvou ročnících.

Eliminační metodou lze vyřadit týmy, které mají ve svých službách nadprůměrné quarterbacky. Již dvaačtyřicetiletý Brady potřebuje tým, který má kvalitní ofenzivní lajnu a wide receivery, kterým by mohl distribuovat míč.

Ve hře má být několik kandidátů o jeho služby.

Hlavním trenérem Tennessee Titans je Mike Vrabel, který s Bradym hrál a společně vyhráli tři Super Bowly. Titans v letošní sezoně dovedl až do konferenčního finále Ryan Tannehill, kterému vypršela smlouva a není jisté, jestli v Titans zůstane.

Zájem by mohli mít také Las Vegas Raiders. Tým se stěhuje z Oaklandu do nového města a velká ikona by mohla pomoc s prodejem vstupenek a dresů. Podobný problém řeší v Los Angeles Chargers. Ti ve městě již působí od roku 2017, ale zatím se potýkají s chladným přijetí ze strany diváků. Navíc se teď budou stěhovat do zbrusu nového stadionu a v Chargers se obávají prázdných ochozů.

V zákulisí se skloňují také Tampa Bay Buccaneers. Tým z Floridy nepatří mezi zvučné organizace NFL a příchod Bradyho do tohoto týmu by byl spíše překvapením. Přestože útok by mohl odpovídat jeho představám.

Z říše sci-fi se zřejmě jeví scénář, ve kterém by Brady putoval do týmu svého dětství. Jeho rodina pochází ze San Francisca a Brady byl pravidelným návštěvníkem zápasů San Francisco 49ers. Klub by se nejprve musel zbavit svého současného quarterbacka. Tím je původní nástupce Bradyho v Patriots - Jimmy Garoppolo. Jeho kontrakt je přívětivý k výměně do jiného týmu. Budou se 49ers chtít zbavit quarterbacka, se kterým postoupili do Super Bowlu, ale v něm neuspěl? Poslali by ho 49ers zpět do Patriots?

Možností se nabízí hned několik. Do rozuzlení velkého tématu zbývají poslední hodiny a dny. Spekulace a zákulisní informace pojedou na plné obrátky. I oči českých fanoušků amerického fotbalu pozorně sledují, kde skončí legendární hráč. Dozvědí se to rozhodně dřív, než začne česká Paddock liga, která kvůli mimořádné situaci musela odsunout začátek soutěže na 25. dubna.

A tak i oni musí teď věřit pouze Bradyho slovům, že momentálně „nikdo nic neví.“