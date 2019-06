Tréninková základna Aliho byla po opravě zpřístupněna veřejnosti

Pozemek koupil krátce po Aliho smrti v roce 2016 Mike Madden, syn bývalého trenéra amerického fotbalu a člena Síně slávy NFL Johna Maddena. Za zpustlý areál zaplatil 520 000 dolarů, do rekonstrukce investoval dalších 620 000 a v sobotu prostory slavnostně otevřel.

„Navždy to tu bude připomínat toho borce, který to tu postavil,“ řekl pětapadesátiletý Madden. „Jde o to zachovat kus sportovní historie, americké historie a pravděpodobně světové historie,“ dodal.

Ali získal pozemek v roce 1972 a nechal na něm postavit 18 budov. Vedle tělocvičen a tréninkových sálů tam zřídil fitness studio, jídelnu, ale třeba také mešitu či stáje. V Deer Lake se do konce kariéry v roce 1981 připravoval na zápasy včetně proslulých duelů s Georgem Foremanem a Joem Frazierem. Aliho tehdy při trénincích v Deer Lake sledovaly davy lidí.