Proč Sáblíková exceluje na pětce? Má na ni rozpracované tělo, říká kouč

V Collalbu 2007, kde senzačně dosáhla na první titul mistryně Evropy, zaskočila teenagerka Martina Sáblíková reportéry sdělením: „Občas si při pětce zpívám trenérovy sprosté písničky. Když je od něj čtvrt hodiny před startem slyším, nic jiného mi ani nezbývá. Ta písnička se vám usadí v hlavě.“

Nyní, na mistrovství světa v Inzellu před kláním na 5000 metrů pro změnu přiznávala: „Někdy se za jízdy zaposlouchám i do melodie, kterou při závodě v hale hrají, pobrukuju si ji v duchu, a ta pětka mi líp utíká.“

Poté, co se v poslední rozjížďce závodu pustila na dálku do souboje s famózním časem 6:46,14 Nizozemky Esmee Visserové, pustili němečtí organizátoři do reproduktorů hity skupiny ABBA z muzikálu Mamma mia.

Ale tentokrát si Sáblíková nepobrukovala. Bojovala na krev do posledního metru. Každičký detail totiž rozhodoval. „Radši jsem se soustředila, abych dobře rozdýchávala celé tělo.“

Proťala cíl ve druhém čase historie 6:44,85, porazila Visserovou a podesáté v řadě usedla na trůn světové šampionky na trati 5000 metrů. Nejdelší ženský závod tak zůstává největším klenotem v koruně triumfů české třicátnice.

Jenže proč právě on?

„Na pětku musíte léta postupně rozpracovávat tělo, což jsem s Martinou odmalička dělal. Jak? To je mé tajemství,“ říká kouč Petr Novák. „Chystal jsem ji ale dlouhá léta systematicky právě na úspěchy na pětce. Naopak pětistovka nám byla ukradená. Že pak vyhrávala i čtyřboj, do kterého patří také pětistovka, byl trochu zázrak.“

Mnohé hvězdy v čele s Ireen Wüstovou se v minulosti při snaze o průlom na pětce zahltily. „Nedovedly na ni svá těla rozbudovat,“ soudí Novák. „Po třech kilometrech na trati se většinou zasekly a začaly odpadávat.“

Sáblíková má pro pětku ideální somatotyp, ovšem i ona barvitě popisuje, jak může tato trať ukrutně bolet: „Nejvíc bývá cítit stehno na levé noze. Dvanáct kol v podřepu je strašně dlouhých a na posledních metrech je bolest v zatáčkách tak silná, že si jen říkáte: Hlavně nepadni! Pětka je o srdci, o rozumu a ke konci často jen o vůli.“

Vyždímat ze sebe vše. To právě ona umí lépe než mnohé jiné.

Na pokraji bezvědomí

Když ve vysokohorské hale v Salt Lake City v roce 2007 překonala světový rekord na 5000 metrů, za cílem se zhroutila, plazila se po zemi. „Ještě nikdy mi nebylo hůř. Ani zamávat lidem jsem nedokázala,“ říkala.

A co potom její olympijský triumf ve Vancouveru 2010, po bitvě s Němkou Beckertovou? Poslední kolo tehdy podle svých slov objela na hraně bezvědomí, a přece zvítězila. Za cílem zvedla ruku nad hlavu, poslala polibek divákům a víc nezmohla nic. Novák před ní smekl, ale ona jen hlesla: „Jsem mrtvá.“ Musel jí rozvázat tkaničky, sundat brusle. Sesula se na lavičku a udělalo se jí špatně.

TOTÁLNÍ VYČERPÁNÍ. Martina Sáblíková krátce poté, co zvítězila na hrách ve Vancouveru 2010 v olympijském závodu na 5000 metrů.

„Neskutečně jsem si tehdy hrábla,“ vzpomíná ještě dnes.

Rovněž v sobotu bylo v Inzellu nezbytné, aby vydolovala ze svého těla veškeré zbytky sil.

Sáblíková a historie TITULY Olympijské hry: 3

(2 - 5000 m, 1 - 3000 m) Mistrovství světa: 19

(10 - 5000 m, 5 - 3000 m, 4 - víceboj) Mistrovství Evropy: 5

(vše víceboj) HISTORICKÉ POŘADÍ

podle medailí z MS rychlobruslařek 1. Wüstová (Niz.) 19 - 18 - 3

2. SÁBLÍKOVÁ 19 - 6 - 1

3. Niemannová (Něm.) 19 - 5 - 0

4. Friesingerová (Něm.) 16 - 11 - 1

5. Enkeová (NDR) 11 - 4 - 0 (Pozn.: Jde o medaile včetně vícebojů i závodů družstev. Wüstová má pět zlatých ze stíhacího závodu družstev.) NEJRYCHLEJŠÍ ZÁVODY

na 5000 m žen všech dob 6:42,66 SÁBLÍKOVÁ (Salt Lake City 2011)

6:44,85 SÁBLÍKOVÁ (Inzell 2019)

6:45,61 SÁBLÍKOVÁ (Salt Lake City 2007)

6:46,14 Visserová (Inzell 2019)

6:46,91 Pechsteinová (Salt Lake City 2002)

Pokud zůstávala v letech 2007 až 2017 zdravá, většinou na pětce platilo: Sáblíková je neporazitelná. Až loni, v sezoně mnohých zranění, ji na hrách v Koreji sesadila 22letá Nizozemka Visserová. V ní dorostla Češce protivnice schopná udolat ji na trati 5000 metrů i ve dnech, kdy Sáblíkovou nic nebolí.

V Inzellu nasadila Visserová ve čtvrtém páru laťku nesmírně vysoko. „Na ten její čas nemám,“ pomyslela si v první chvíli Sáblíková. Ve skutečnosti se však právě na takový výkon s koučem chystali. „Můžeš zajet ještě rychleji,“ ujistil ji Novák.

Volba správné strategie je klíčová. „Začátek nesmíte přepálit, abyste přežili, ale zároveň musíte pětku dostatečně rychle rozjet,“ podotkla Sáblíková. Dříve jí kouč měřil po trénincích laktáty a podle výsledků určovali, jakého tempa bude při závodě schopná. „Později už jsme to dokázali poznat i podle Martininy tepové frekvence.“

Proto Novák stanovil strategii: velmi rychlý rozběh na úvodních 200 metrů a pak držet jednotlivá kola po celý závod za 32,0. Výsledným součtem by měl být čas 6:44.

UDRŽ TEMPO! Martina Sáblíková si jede pro desáté světové rychlobruslařské zlato z trati 5000 metrů.

Šlo o brutální plán. „Připadal mi až neuskutečnitelný,“ doznala Sáblíková. Ale přijala jej. V duchu hesla „Jsem bojovnice“ přistoupila na vabank hru o zlato. Buď to dokážu, nebo někde na trati vykapu.

Visserová: Zůstanu hladová

„Soustředit se, udržet čistou hlavu i disciplínu a jet pořád technicky dokonale je při pětce vážně kumšt. Po třech kilometrech už podle pohybů závodnice bezpečně poznám, kdo zkape a kdo ne,“ tvrdí Novák. Jakmile by jeho svěřenkyně začala narovnávat záda, nebo mávat rukama, bylo by zle.

MS 2019 na jednotlivých drahách Medailové pořadí zemí: 1. Nizozemsko 8 - 6 - 2

2. USA 2 - 0 - 1

3. ČESKO 2 - 0 - 0

4. Norsko 1 - 3 - 0

5. Japonsko 1 - 2 - 2

6. Rakousko 1 - 1 - 0

7. Rusko 1 - 0 - 10

8. Korea 0 - 2 - 1

9. Kanada 0 - 2 - 0 Na MS se kvalifikovali rychlobruslaři z celkem 22 zemí.

Nic takového se však nedělo. V ledovém thrilleru se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. „Ale mně se skutečně dařilo držet rytmus a časy kol u 32 vteřin,“ řekla Sáblíková.

To byl klíč k vítězství.

Za cílem se nehroutila tak jako ve Vancouveru 2010. Únava, přebitá dočasnou euforií, se dostavila teprve půl hodiny po závodě v podobě silných křečí - a především v neděli ráno, kdy byla víceméně neschopna pohybu.

Visserová potřebovala nejprve čas, aby oplakala své stříbrné zklamání.

Ač je Nizozemka z minulé sezony olympijskou vítězkou, na mistrovství světa debutovala až letos. „Možná je dobře, že jsem všechno nevyhrála na první pokus,“ pronesla. „Aspoň zůstanu díky tomu hladová i na příští sezonu.“

Za rok se Esmee Visserová opět stane nebezpečnou vyzývatelkou české vládkyně při další vrcholné bitvě o trůn na této bolavé trati, vysávající z těl síly fyzické i psychické.