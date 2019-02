Fantastische Martina, burácel hlasatel. Jak se Sáblíková vrátila na trůn

Jako obvykle toho před závodem moc nenaspala. V penzionu Stefanie na ni ve čtvrtečním ránu kamarádky z týmu při snídani pohlédnou a shodnou se: „Vypadáš hrozně.“

Opáčí: „Děkuju moc za poklonu.“

Dopoledne odkráčí do haly na poslední trénink před závodem.

„Niki, nerozjeď mi to moc rychle,“ žádá Nikolu Zdráhalovou a zavěsí se za ni do háku. Kolegyně si výraz „ne moc rychle“ vysvětlí po svém a rozjede kolo za 31 sekund.

Sáblíková si pomyslí: Z takového úprku mi snad ztuhnou nohy.

Ale čím déle kouč Petr Novák při tréninku mačká stopky, tím více si uvědomuje: „Je to vážně dobré.“ Ano, tohle může být medailová forma, ujišťuje sebe sama také jeho svěřenkyně.

Ale může to být i forma zlatá?

„Už vypadáš mnohem líp než ráno,“ motivuje ji Zdráhalová.

Odejdou na oběd, po něm si na dvě hodinky lehne. Organizátoři mezitím provádějí kouzla se startovní listinou závodu na 3000 metrů. Ze závodu se stahuje domácí 46letá veteránka Claudia Pechsteinová. „Kvůli hlubokému zklamání, že Evropský soud pro lidská práva zamítl v úterý mé odvolání ve věci smyšlené dopingové kauzy z roku 2009,“ vysvětluje Němka.

Nové losování způsobí, že Nizozemky Wüstová a Achtereekteová mají už ve druhém páru nastoupit spolu. Že si pomohou, je nabíledni.

Sáblíkové zabliká upravená startovní listina na mobilu. Prohlédne si ji a hned volá Novákovi: „Holandský holky pojedou spolu? To si z nás dělají srandu?“

Po půl hodině přichází další změna: odstoupení Norky Njatunové vyústí v už druhé přelosování párů z první poloviny programu. Wüstová se nyní má ve druhé rozjížďce utkat s Číňankou Chan, Achtereekteová ve třetí s Němkou Dufterovou. Potenciální výhoda nizozemské národní ledové koalice mizí.

Penzion, v němž česká výprava bydlí, je sice ubytováním skromnějším a navrch stojí hned vedle fanouškovského stanu, kde každý večer probíhají bujaré a hlučné party, právě teď však Sáblíková oceňuje jeho polohu. Do haly to má na rozdíl od ostatních týmů jen 200 metrů přes silnici.

„Aspoň jsem tam mohla vyrazit později a nestrávila jsem někde čekáním hodinu a půl,“ vyzdvihne později.

Novák: Máš na to jet na zlato

Rozjíždí se na trenažéru, zatímco soupeřky na trati září.

Ireen Wüstová, záhada předchozí sezony, 4:01,45.

Carlijn Achtereekteová dokonce 4:00,48.

A třetí z oranžového triumvirátu, papírově nejsilnější Antoinetta de Jongová dokonce 3:59,41. Třiadvacetiletá rychlobruslařka vymrští ruku nad hlavu a před nizozemskou enklávou na tribuně slaví, jako by už vyhrála.

Sahala po zlatu... Antoinette de Jongová:

A.G. (Anne-Geert) Pruim (Twitter) @PruimAGT @PippiZeurkous Net hoorde ik in de auto dat Antoinette de Jong zo gaat schaatsen en terwijl ik net thuis kom en als een sodemieter de TV aan zet, zie ik deze foto van jou. https://t.co/nONc9V75H7 odpovědětretweetoblíbit

Všechny tři závodnice oranjes absentovaly při posledním pohárovém kole v Hamaru a raději jen trénovaly a ladily. Teď jsou rychlejší, než byla Sáblíková při svém norském triumfu.

„Ale v Hamaru byl pomalý led,“ uklidňuje Novák.

Když ještě de Jongová kroužila své oslavné kolečko, Sáblíková si nazuje brusle a jde se rozjet. Vzápětí na dráze Natálija Voroninová přitopí pod kotlem: 3:59,99, průběžně druhé místo.

Co na tom, že Ruska si sáhla až tak hluboko do rezervoáru sil, že po jízdě doslova kulhá po ledu, ve tváři bílá, rysy strhané.

No pane jo, pomyslí si Sáblíková při pohledu na nejrychlejší časy dne. Novák ví, co v tu chvíli musí udělat. „Máš na to jet na zlato,“ pronese jakoby nic.

„Byla jsem hrozně moc ráda, že mi to Petr řekl,“ ujistí později.

Už je připravena. Ona a Běloruska Zujevová, poslední rozjížďka dne. Čas rozhodnutí.

Od startu ztrácí. Na de Jongovou i na Voroninovou. Po prvním kilometru a potom i na metě 1500 metrů zaostává dokonce o osm desetin. V tu chvíli bruslí na hraně medaile.

Jenže to na ni Novák rozhodně nevolá. Křičí na Sáblíkovou časy jednotlivých kol: 31,0... 31,0... 31,1... 31,1. Je na ledu jako stroj.

ŠUM SVISTU. Martina Sáblíková si jede pro zlato na tříkilometrové trati na MS v německém Inzellu.

„To bylo pro mě nejdůležitější,“ prozradí po závodě. „Spočítala jsem si, že když takové tempo udržím, pojedu pod čtyři minuty a mohu bojovat o placku.

A pak se to stane. Digitální časomíra začne ukazovat, jak desetinu po desetině s každou stovkou metrů stahuje ztrátu na vedoucí de Jongovou. Nizozemka sedí uvnitř oválu, hledí na časomíru, už se neusmívá. Postupně jí dochází: Na svůj první individuální titul mistryně světa si ještě budu muset počkat.

Při nájezdu do posledního kola už Sáblíková o 29 setin vede a dál „buší“ do ledu. „Fantastische Martina,“ burácí hlasatel.

Brzy není co řešit. Cíl, čas 3:58,91, královská jednička u jména Sáblíková, rekord dráhy, triumf, zlato, euforie, rozpřažené ruce, doširoka otevřená pusa, plácnutí si s koučem, klobouk na hlavě, vlajka, objetí s Nikolou Zdráhalovou. Gejzír radosti, který už tak strašně dávno nepředváděla.

Vystoupí na nejvyšší stupeň a odrazí se do výšky. Ke stropu haly v Inzellu stoupá na její počest česká vlajka a Martina Sáblíková polyká slzy dojetí.

„Neuvěřitelné emoce,“ vykládá.

Začalo to v Salt Lake City 2007

Po třech letech a nesčetných komplikacích je zpět na trůnu královny trati 3000 metrů. Stala se poosmnácté mistryní světa! Má 25. medaili ze světových šampionátů.

Devátého března 2007 vybojovala v Salt Lake City rovněž na trojce titul s pořadovým číslem jedna. „Ale nepřipadám si ani teď jako kdovíjaká hvězda,“ skromně pronáší po třinácti letech.

Ovšem je hvězdou, v rámci svého sportu jednou z největších v historii. Počtem zlatých medailí ze světových šampionátů se nyní vyrovnala své velké sokyni Ireen Wüstové. Pouze legendární Němka Gunda Niemannová má o jednu více. A možná jen do soboty...

Vysněný rychlobruslařský ovál v Česku stále nestojí. Přesto, tolik se toho od onoho prvního triumfu v Salt Lake City 2007 změnilo.

Tehdy doprovázel dvoučlenný český tým pouze Petr Novák coby vedoucí týmu, kouč, masér, brusič či řidič v jedné osobě.

Nyní se v Inzellu o Sáblíkovou a čtyřčlennou českou reprezentaci stará nejen Novák, ale také čtyři další členové realizačního týmu: masérka, lékař, fyzioterapeut a manažer.

„Bránil jsem se přibírání lidí. Ale už bych na to sám nestačil,“ uznává 70letý trenérský matador.

V minulosti vyzkoušel Novák různé maséry i lékaře, údajně však stále nemohl najít ty pravé. „Až teď se složení našeho týmu ustálilo. Dřív mi dost vadilo, když se občas nedařilo a najednou do toho někteří lidé začali Martině kecat a snažili se jí radit: ‚Měla bys radši dělat tohle a odpočívat takhle.‘ To nesnesu.“

Tvrdí, že své trenérské know-how vedoucí k úspěchům stále nikomu neprozradil. „Lidé z realizačního týmu se proto musí ode mě učit, jak s Martinou pracovat,“ říká.

TRENÉR A JEHO KLENOT. Petr Novák a Martina Sáblíková

Eliška Dřímalová, loni reprezentantka a nyní už masérka, s nimi putuje celou sezonu. Sáblíková si libuje: „Každý den si připadám, jako bych byla někde v lázních. Cítím se honosně, že se najednou někdo o mě takhle moc stará.“

Novákova stáj má nyní v Česku takřka monopol na špičkové rychlobruslaře. Situace se diametrálně změnila od doby, kdy si Sáblíková před třinácti lety postěžovala: „Ve Žďáru nás z asfaltové dráhy vyhazují lidé z druhého klubu. Pořád nám dělají problémy. Ta závist je hrozná věc.“

V roce 2007 se zároveň svěřovala: „Pořád jsem hodně dětská. Líbí se mi to. Člověk, i když dospěje, by neměl zapomínat, z čeho se radoval, když byl malý. Měl by se umět těšit ze všeho.“

Tehdy bydlela v bytě 3+1 s rodiči a bratrem a snila o vlastním domku. „S malou posilovničkou, velkou televizi - a hlavně aby tam bylo hodně místa.

V tom našem 3+1 fakt už není ty věci kam dávat,“ říkala tehdy.

Později získala a opět opustila dům v Oseku, vrátila se do menšího apartmánu ve Žďáru, odkud se nyní znovu stěhuje, do vlastního domku.

Dospěla, upravila si životní hodnoty, začala přemýšlet také o založení rodiny. „Ale do olympiády v Pekingu 2022 bych chtěla bruslit,“ říká.

Série zranění a nemocí přiměla nejen Nováka mnohem bedlivěji střežit zdraví největšího klenotu týmu. „Stůjte radši tak tři metry od závodníků, po Česku teď běhají nemoci,“ žádá v Inzellu své pomocníky i české novináře, kterých sem dorazilo celkem jedenáct.

Kouč ujišťuje, že se připravují podle stále stejného systému jako kdysi. Ovšem musí brát v potaz mezitím již 31leté tělo Sáblíkové. „Otrnulo mi, že mě teď po dlouhé době zase nic nebolí,“ přiznává. „Takže bych si nejradši přidávala v tréninku zase víc a víc. Naštěstí mám u sebe lidi, kteří mi připomínají, ať si odpočinu.“

Titíž lidé současně pozorují, že je před významnými starty rok od roku nervóznější. „Uklidni se,“ nabádá ji o devět let mladší Nikola Zdráhalová. Sáblíková usoudí: „Jo, čím jsem starší, tím víc řeším každý detail. Když je potom něco jen trošičku jinak, než mělo být, bývám na lidi nepříjemná.“

Nicméně jde o zdravou předzávodní nervozitu. „Naučil jsem se, jak ji využít a Martinu nahecovat,“ říká Novák. Nahecovanou ji ve čtvrtek vyslal i do souboje proti času 3:59,41.

Pak jela, o půl sekundy vyhrála a jásala: „Mám splněno.“

Ireen Wüstová, tentokrát až pátá, jde po závodě tunelem z haly kolem ní, poklepe Sáblíkové na rameno a řekne jí: „Byl to ale bláznivý den, co?“

Antoinette de Jongová těžko skousává stříbro. „Tak blízko zlatu a pak druhá. Na tomhle stříbru právě teď nedokážu najít nic pozitivního.“

Šampionka si na Instagram vyvěsí svoji rozesmátou zlatou fotku s českou vlajkou a připíše k ní: „Na tohle neexistují slova.“

Netřeba cokoliv dalšího dodávat.