Zlatá Sáblíková po největším dramatu kariéry: Jela jsem vabank, buď anebo

Devatenáctým světovým titulem se dotáhla na čelo historických tabulek k německé legendě Gundě Niemannové. Svoji sérii titulů z tratě 5000 metrů prodloužila na světových šampionátech na deset. Takovou zlatou „šňůrou“ se nikdo jiný na žádné rychlobruslařské distanci nemůže pochlubit.

Ale především: v čase 6,44,85 vzešla Martina Sáblíková coby vítězka z úchvatného, dechberoucího souboje s nizozemskou olympijskou šampionku Esmee Visserovou.

Co jste si pomyslela, když jste viděla famózní čas 6:46,14 Visserové?

To bylo cosi fantastického. Pořád nemohu uvěřit, že byla tak rychlá. Pomyslela jsem si tehdy: ‚Tohle já nikdy nemůžu zajet.‘ Ale pak jsem se podívala do publika, viděla jsem tam bráchu, který za mnou dnes přijel, rodinu a fanklub, sledovala jsem i celý můj tým, rozmístěný podél dráhy, a slíbila jsem si, že to rozhodně nevzdám bez boje. I kdybych nakonec vykápla, pro ně jsem to musela zkusit.

Našla jste tedy v sobě odvahu jet vabank?

Ano, přesně tak jsem jela. Esmee vedla v tu chvíli o pět sekund před Voroninovou. A třetí místo Kleibeukerové v čase 6:56 bylo celkem daleko. Říkala jsem si, že i když v posledních kolech vykapu a na tom ledě skoro umřu, že mi to snad na nějakou placku vystačí - a zkusila jsem jet vabank na zlato.

Vaše odhodlání bylo patrné hned po startu, kdy jste po velmi rychlé úvodní dvoustovce za 20,08 na mezičase hned vedla.

Takhle rychle jsem pětku asi nikdy v životě nerozběhla. Ale pokud máte v plánu zajet konečný čas 6:45, nesmíte na nic čekat. Musíte jet vabank od začátku až do konce, nemůžete se šetřit na posledních pět kol. Je to buď - anebo.

Měla jste potom zprávy, jak se pořadí mezi vámi a Visserovou po každém kole přelévá?

Neměla bych to říkat trenérovi, ale já jsem mezičasy sledovala na tabuli.

Copak to během závodu jde?

Svítí tam ten odstup u mezičasů buď zeleně, když vedu, nebo červeně, pokud ztrácím, nebo neutrálně, pokud je to zrovna remíza. Petr (kouč Novák) mi samozřejmě hlásil časy mých jednotlivých kol, ale když se při jízdě podívám lehce před sebe, vidím na tabuli, jaká barva je zrovna u mého času.

Nehrozí, že při tom škobrtnete, nebo ztratíte koncentraci?

Na rovince je to v pohodě. Koukala jsem tam jen tak nenápadně. Viděla jsem, že ta barva je jednou taková a podruhé zase jiné, pořád se měnila. Pomyslela jsem si: To snad není možné, to je ale závod!

Šlo o nejdramatičtější pětku vaší kariéry?

Byla neskutečně vyrovnaná. Ale já věděla, že Visserová ve svém posledním kole trochu zpomalila, že ho jela za 33,0. To nakonec rozhodlo.

Nejen to, ale i skutečnost, že jste během celého závodu dokázala držet velmi vyrovnané vysoké tempo s koly okolo 32 sekund.

Snažila jsem se. Ale říct si na startu, že pojedu takhle rychlá kola až do cíle, to by mohl udělat každý. Udržet potom to tempo i ve skutečnosti, je naopak hrozně těžké. Přemýšlela jsem neustále nad tím, jak mám jet technicky a co přesně mám dělat, a to mi možná pomohlo. Také povzbuzování od týmu bylo úžasné. Pět kol před cílem jsem věděla: Teprve to začne bolet - a bylo to pak opravdu těžké.

I při nájezdu do posledního kola jste na tabuli zaregistrovala, jaký náskok máte k dobru?

Ano, osm desetin. (Ve skutečnosti 0,49 sekundy) V tu chvíli jsem uvěřila, že to dobře dopadne. Musela jsem jen vydržet a zvládnout technicky poslední malou zatáčku. Jakmile ji projedete, tak potom už tu rovinku nějak dokulháte. Ale musíte jet tu zatáčku opravdu koncentrovaně, bez zbytečné chyby.

Zvládla jste to a jste devatenáctinásobnou světovou šampionkou, máte dvě zlata z Inzellu 2019.

Pořád si říkám, že čas 6:44 je pro mě dneska naprosto neuvěřitelný. Také projev mé jízdy mi takový připadal. Moc pomohla i skutečnost, jak rychlý je tady led. Zdejší ledaři s ním provedli skvělé věci, jezdí se tu úplně jinak než jinde. A nálada v týmu mi moc prospěla. Když jsem psychicky v pohodě a kolem mě to funguje, tak to potom funguje i na ledě.

MEDAILISTKY. Mistryně světa ze závodu na 5000 metrů Martina Sáblíková (uprostřed) spolu s druhou Esmee Visserovou (vlevo) a třetí Natalijí Voroninovou.

V březnu při světovém šampionátu ve čtyřboji v Calgary můžete přidat i zlato číslo 20.

To bych se musela naučit pořádně startovat na pětistovku. A mně letos ty starty moc nejdou.

Podle vašeho kouče bude navíc v zámoří v sázce ještě cosi. Tvrdí, že při současné formě byste na vysokohorské dráze v Calgary mohla překonat i váš aktuální světový rekord 6:42,66 z roku 2011.

S tím mě teď nestrašte. (Novák: Já ale vážně věřím, že na to Martina má, když bude zdravá. Může v zámoří překonat rekord na pětku a zaútočit i na ten na trojku. Je jen otázkou, co tam předvedou Visserová a ostatní.)

Když se v mysli vrátíte časem ke všem vašim zdravotním problémům posledních let, kdy jste začala věřit, že byste tady mohla opět zaútočit na dvě zlaté?

Na to jsem ani jednou nepomyslela. Ani po vítězství na svěťáku v Hamaru, ani před trojkou, ani dneska.

Už tomu věříte?

Ale jo, teď už jo. (Sjede pohledem ke zlaté medaili, zavěšené na krku, a ukáže na ni prstem.)

Co bude teď pro vás za zlatý double z Inzellu největší odměnou?

Půjdu za bráchou, strávím tu čas s rodinou. Půjdu s Niki (Zdráhalovou) na led. Užiju si to všechno. Nic víc nepotřebuju.