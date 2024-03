Reshtenko na MS hrubě chyboval a končí, po krátkém programu vede Uno

Jednadvacetiletý Reshtenko skočil čtverný toeloop s dvojitým toeloopem v kombinaci a pak trojitý axel, ale z plánovaného trojitého lutzu mu zbyl jen dvojitý. To je v krátkém programu nepřípustný prvek za nula bodů, povinný je sólový trojitý nebo čtverný skok. „Nevím, co se stalo. Prostě jsem ten skok proskočil, asi jsem i trochu ztratil koncentraci. Bohužel, tato chyba mě stála hodně bodů. Bez ní by, myslím si, byla kvalifikace do volných jízd možná,“ litoval Reshtenko v tiskové zprávě svazu.

Celkem získal jen 65,35 bodu. Ve čtyřicetičlenném startovním poli za sebou nechal jen čtyři soupeře. Na postup by musel předvést životní výkon. Bylo potřeba 73,23 bodu, což je zhruba o půl bodu více, než je Reshtenkův osobní rekord z ME. Tam pak nadchl třemi čtvernými skoky ve volné jízdě a posunem do elitní desítky. Na MS svěřenec Michala Březiny svůj výkonnostní progres nepotvrdil, byl o dvě příčky horší než loni.

Japonský krasobruslař Šoma Uno během krátkého programu na MS v Montrealu.

Dopadl stejně jako jeho reprezentační kolegové Eliška Březinová a sportovní dvojice Federica Simioliová, Alessandro Zarbo, pro které soutěž rovněž skončila po krátkém programu. Poslední a největší nadějí pro českou výpravu zůstávají v Montrealu tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi. Jejich soutěž začne v pátek. Do volných tanců postoupí dvacet nejlepších ze 36 účastníků.

Krátký program mužů patřil mimoevropským favoritům, kteří předvedli po dvou čtverných skocích. Zlatý medailista z MS 2022 a 2023 Uno sice drobně chyboval v kombinaci, přesto dostal svou nejvyšší známku v sezoně 107,72 bodu. Vypracoval si náskok 1,37 bodu před stříbrným olympijským medailistou z Pekingu 2022 Jumou Kagijamou. Tento dvacetiletý Japonec byl stříbrný i na světových šampionátech 2021 a 2022, ale minulou sezonu kvůli zranění vynechal.

Tři setiny pod hranicí 106 bodů zůstal Malinin. Měl nejvyšší hodnocení za techniku, ale na japonské konkurenty ztratil ve druhé sadě známek. Na Una před sobotní volnou jízdou ztrácí 1,75 bodu. Fenomenální americký skokan může ve druhé části vytáhnout čtverný axel, který zatím zařazuje do programů jako jediný na světě.

Vedoucí trojice výrazně odskočila soupeřům. Průběžně čtvrtý Američan Jason Brown ztrácí na Malinina téměř dvanáct bodů. Z boje o medaile vypadl dvojnásobný mistr Evropy Adam Siao Him Fa. Francouzský krasobruslař pokazil výjezd u všech skoků včetně pádu po čtverném toeloopu a zařadil se až na 19. místo.

Volné jízdy mužů začnou v sobotu ve 23:00 SEČ.