Po krátkém programu na MS vede Hendrickxová, Březinová vypadla

Mistrovství světa v krasobruslení v Montrealu: Ženy - po krátkém programu: 1. Hendrickxová (Belg.) 76,98, 2. Levitová (USA) 73,73, 3. I He-in (Korea) 73,55, 4. Sakamotová (Jap.) 73,29, 5. Jo Jong 67,37, 6. Kim Če-jon (obě Korea) 66,91, ...28. Březinová (ČR) 50,90 - nepostoupila do volných jízd. Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Stellatová-Dudeková, Deschamps (Kan.) 77,48, 2. Miuraová, Kihara (Jap.) 73,53, 3. Contiová, Macii (It.) 72,88, 4. Haseová, Volodin (Něm.) 72,10, 5. Meťolkinová, Berulava (Gruz.) 72,02, 6. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 68,01, ...24. Simioliová, Zarbo (ČR) 46,84 - nepostoupili do volných jízd.