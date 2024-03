Soutěž sportovních dvojic na MS ovládli Stellatová-Dudeková a Deschamps

Mistrovství světa v krasobruslení v Montrealu Muži - po krátkém programu: 1. Uno 107,72, 2. Kagijama (oba Jap.) 106,35, 3. Malinin 105,97, 4. Brown (oba USA) 93,87, 5. Britschgi (Švýc.) 93,41, 6. Memola (It.) 93,10, ...36. Reshtenko (ČR) 65,35 - nepostoupil do volných jízd. Sportovní dvojice - konečné pořadí: 1. Stellatová-Dudeková, Deschamps (Kan.) 221,56, 2. Miuraová, Kihara (Jap.) 217,88, 3. Haseová, Volodin (Něm.) 210,40, 4. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 204,60, 5. Hockeová, Kunkel (Něm.) 198,23, 6. Contiová, Macii (It.) 197,34.