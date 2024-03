Chyba a až 18. místo pro Taschlerovi, Mrázkovi na prvním MS průběžně třináctí

Mrázkovi vstoupili do závodu na začátku šesté rozjížďky, kdy mělo za sebou rytmický tanec už 21 párů. Za doprovodu písní Bonnie Tylerové zaplavili ledovou plochu energií a sebejistě přecházeli od jednoho povedeného prvku ke druhému.

S procítěným výrazem zvládli i lyričtější prostřední část tance. Následnou zvedačku předvedli na nejvyšší možné úrovni a při závěrečné krokové pasáži na píseň I Need a Hero roztleskali zaplněnou montrealskou halu.

„Ze všech párů jeli zatím v nejvyšším tempu, což je pro ně typické. Mají krásné držení rukou a výraz,“ hodnotila expertka České televize a mezinárodní rozhodčí Olga Žáková. „V jejich tanci je spousta detailů, vše je domyšlené. Není v něm jediné hluché místo.“

Tanec uspokojil i páteční přísné rozhodčí, kteří ocenili sourozence 73,05 body, což Mrázkovi automaticky posunulo mezi postupující dvojice a po dojetí všech párů to pro ně znamenalo 13. příčku.

„Zajeli jsme tak, jak máme natrénováno. Byl to náš nejlepší kraťas sezony. Trošku nás mrzí, že jsme nedostali vyšší skóre, ale sami za sebe jsme spokojení,“ líčila Mrázková. „Chtěli jsme zajet lépe než na mistrovství Evropy a potěšit diváky, aby si tanec užili, což se nám, myslím, povedlo,“ doplnil sestru Mrázek.

O dva páry později nastoupili na led Taschlerovi. Ti na výběr hudby od Janet Jacksonové začali svůj tanec snad ještě sebevědoměji než jejich mladší kolegové.

Natálie a Filip Taschlerovi během svého rytmického tance na mistrovství světa málokdy přerušili oční kontakt.

Za prvky dostávali od rozhodčích vysoké plusové hodnoty, twizzly dokázali předvést na nejvyšší obtížnost. Perfektně plynoucí jízda, ve které si jako vůbec první pár závodu vyjeli nejvyšší level v povinných krocích, se ale kriticky zasekla ve druhé půlce, když při nástupu do zvedačky podklouzla Taschlerové noha a krasobruslaři kvůli tomu prvek vůbec nepředvedli.

Bodovou ztrátu nezachránila ani povedená kroková pasáž na závěr, Taschlerovi hned po doznění hudby věděli, že v jejich cestě za obhajobou první desítky nastal zádrhel.

„Byl to šok, nikdy se nám taková chyba nestala,“ přiznal Taschler. „Možná to bylo špatným načasováním. Led je tu užší, než na co jsme zvyklí, tak jsme se tomu museli přizpůsobit,“ přemítala zklamaná Taschlerová.

„Jinak bylo vše perfektní,“ mrzelo Žákovou za sourozence.

Rozhodčí nakonec Čechům přiřkli 68,25 bodu, což je pro ně na mezinárodní akci nejhorší výsledek od mistrovství světa 2021, kdy ani nepostoupili do volných tanců.

Tentokrát se o postup nemuseli obávat, ale průběžné 18. místo je daleko za výsledkem, na který si před šampionátem mysleli.

Po roce na stejných pozicích

Ačkoliv světový šampionát probíhá na domovské půdě silné montrealské skupiny, po rytmických tancích je na průběžném pódiu pouze jeden domácí pár. Ale zato na nejvyšším stupni.

Obhájci titulu Chocková s Batesem předvedli na hudbu skupiny Queen energický tanec plný drobných gest i výrazných nápadů. Jedinou vadou na kráse v jejich provedení byly povinné kroky, které předvedly pouze na level 2. I tak ale získali v součtu nejvyšší známky za jednotlivé prvky i za výraz.

„Měli skvělé twizzly. Obdivuji, jak jezdí těsně u sebe,“ vyzdvihla Žáková.

Madison Chocková a Evan Bates během rytmického tance na mistrovství v Montrealu.

Američané se usadili na čele se ziskem 90,08 bodu a s pohodlným téměř tříbodovým náskokem na druhé Italy Charlene Guignardovou s Marcem Fabbrim.

Mistři Evropy a stříbrní medailisté také z loňského světového šampionátu zajeli své sezonní maximum. Výkonem na písně Bonnie Tylerové a Phila Collinse nadchli montrealské publikum a když viděli na obrazovce hodnotu 87,52 bodů, propukli se svou trenérkou Barbarou Fusarovou v obrovské nadšení.

Spokojení s průběžně třetím místem můžou být i Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier, které vede Juris Razgulajevs. Obhájci bronzu ozvláštnili svůj tanec například efektním „pádem“, který ocenila naplněná hala bouřlivým potleskem a dalšího aplausu se Kanaďané dočkali po perfektně provedených twizzlech.

Od stříbrné pozice je dělí bod a jedna setina, zároveň si ale musí dát pozor na čtvrté Brity Lilah Fearovou s Lewisem Gibsonem, kteří na pódium ztrácejí necelé dva body.