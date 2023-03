Češi budou ve všech kategoriích MS v krasobruslení, šanci mají hlavně tanečníci

Sourozenci Taschlerovi skončili na loňském MS třináctí, od elitní desítky je dělilo zhruba osm bodů. V této sezoně ale zaznamenali další výkonnostní růst. „Snad dokážou rozbalit jejich dynamiku a preciznost v obou programech a zabojují o první desítku,“ uvedl na svazovém webu předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek.

Samotní krasobruslaři o konkrétním umístění nepřemýšlejí. „Chceme zajet dva čisté programy, zlepšit, co umíme, příprava byla hodně intenzivní. A výsledek pro nás bude překvapení,“ uvedla Natálie Taschlerová.

Desáté místo je klíčové také proto, že by znamenalo pro Česko dvě účastnická místa na MS. A za Taschlerovými se na vstup mezi seniory chystají novopečení juniorští mistři světa Kateřina a Daniel Mrázkovi.

Pro zbývající české reprezentanty bude úspěchem postup do volných jízd. Po operaci kolena se vrací Eliška Březinová. V mužské kategorii čeká debut na MS Georgije Reshtenka, který se mezi 24 finalistů nedostal ani na mistrovství Evropy. V soutěži sportovních dvojic budou mít rovněž premiéru milánští rodáci v českých barvách Federica Simioliová a Alessandro Zarbo.

Krasobruslařský šampionát je i bez ruské velmoci plný hvězd. Mezi muži bude doma obhajovat titul Šoma Uno. Dvojnásobný olympijský medailista se do role největšího favorita pasoval triumfem v prosincovém finále Grand Prix. Jeho největším vyzyvatelem by měl být Američan Ilja Malinn, jenž se v úvodu sezony zapsal do historie, když jako první krasobruslař skočil čtverný axel. Unikátní skok pravidelně zařazuje do volné jízdy.

Také mezi ženami bude domácí obhájkyně titulu, loňský šampionát ovládla Kaori Sakamotová. Bronzová medailistka z OH 2022 se ale ve finále Grand Prix nedostala na stupně vítězů. Předčila ji tam mimo jiné krajanka Mai Miharaová, která bude na MS závodit poprvé od roku 2017. Evropské krasobruslení bude spoléhat především na úřadující vicemistryni světa Loenu Hendrickxovou z Belgie.

Velké medailové naděje bude mít pořadatelská země také v soutěži sportovních dvojic. Znovu se očekává souboj nejlepších dvou párů loňského MS, kde Japonci Riku Miuraová a Rjuiči Kihara nestačili na Američany Alexu Knierimovou a Brandona Fraziera. V prosinci ale ve finále Grand Prix těsně vyhráli a pak ovládli i mistrovství čtyř kontinentů, kde americké jedničky nestartovaly.

V kategorii tanečních párů budou favorité ze zámoří. V první polovině sezony včetně finále Grand Prix dominovali Kanaďané Piper Gillesová a Paul Poirier, ale kvůli partnerčině operaci slepého střeva pak přišli o mistrovství čtyř kontinentů. To vyhráli Američané Madison Chocková a Evan Bates. Světový trůn je volný, protože Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron po loňském triumfu na ZOH i MS oznámili minimálně roční pauzu.